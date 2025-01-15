Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, kurmaylarına terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde bu konudaki vizyonlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca DEM heyetinin süreci başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti'nin siyasi partiler ile görüşmelerine ilişkin "DEM heyeti bu süreci gayet iyi yönetiyor" dediği öğrenilirken, "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır kongrelerin de çizdik" mesajını verdiği belirtildi.
SÜREÇ İYİ YÖNETİLİYOR
Sabah'ın haberine göre Önceki gün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında konuşan Erdoğan kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti.
Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını ve DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi.
Erdoğan, "Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmayacak. Yarım asırdır süren emperyalist oyunu bozacağız. Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz. Terörü bitirecek inisiyatifleri alacağız" diye konuştu.
DEĞİŞİM MESAJI: BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ
MYK'da kongre tarihi, parti tüzüğü için komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Büyük kongre tarihi için 23 Şubat olması yönünde karar alındı.
Erdoğan MYK'da büyük kongrede değişim mesajı vererek, "Beklentileri karşılayacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Parti tüzüğü çalışmaları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulacağı kaydedildi.
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