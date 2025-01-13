CHP'li belediyedeki tacizde uzaklaştırma kararı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait televizyonda muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S. isimli kadını taciz eden ve skandalın ortaya çıkması sonrası genç kızı işten kovdurtan CHP'li Mustafa Buçan'ın yaşananlara rağmen E.S.'yi telefonla aramaya devam ettiği iddia edildi. Genç kızın yaşanan bu gelişmelerin ardından Buçan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Bursa'da yaşanan skandal taciz olayında, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BBB TV'de muhabir olarak çalışan E.S, aynı birimde Aralık ayında TV sorumlusu olarak işe başlayan CHP'li Mustafa Buçan tarafından mesajlarla taciz edilmişti. Buçan, genç kıza sosyal medya üzerinden "Merhaba, rakı içiyorsan misafirim ol. Yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesajlar atmıştı.
TACİZE UĞRADI İŞTEN KOVULDU
Sabah'ın haberine göre mesajları okuyan ve şoke olan E.S ise Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engellemiş, ancak bu kez de cep telefonundan gelen mesajlara maruz kalmıştı. Yaşadığı tacizi belediyedeki diğer amirlerine anlatan E.S, 31 Aralık günü işten kovuldu.
TACİZE DEVAM ETTİ
Hem tacize uğrayan hem de işinden olan genç kızın kabus dolu günleri bununla da sınırlı kalmadı. Taciz skandalının ardından izine ayrıldığı belirtilen CHP'li Mustafa Buçan'ın, Türkiye gündemine oturan taciz haberlerine rağmen genç kızı telefonla aramaya devam ettiği ortaya çıktı. Tacizcinin ısrarlı aramalarını cevaplamayan ve korku dolu günler yaşayan E.S, hemen Bursa 1'nci Aile Mahkemesinin yolunu tuttu.
KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI
E.S'nin koruma kararı başvurusunu değerlendiren Bursa 1'nci Aile Mahkemesi, Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun 5/2 maddesi gereğince, önleyici tedbir kararının onaylanmasına karar verdi. Cinsel taciz ve ısrarlı takip suçlarına istinaden alınan karara göre, 15 gün süresince, tacizci Mustafa Buçan, E.S'nin ikamet ettiği konuta, okuluna yada işyeri gibi alanlara yaklaşmamasına karar verdi.