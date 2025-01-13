CHP’li belediyedeki tacizde uzaklaştırma kararı

Bursa'da yaşanan skandal taciz olayında, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BBB TV'de muhabir olarak çalışan E.S, aynı birimde Aralık ayında TV sorumlusu olarak işe başlayan CHP'li Mustafa Buçan tarafından mesajlarla taciz edilmişti. Buçan, genç kıza sosyal medya üzerinden "Merhaba, rakı içiyorsan misafirim ol. Yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesajlar atmıştı.

TACİZE UĞRADI İŞTEN KOVULDU

Sabah'ın haberine göre mesajları okuyan ve şoke olan E.S ise Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engellemiş, ancak bu kez de cep telefonundan gelen mesajlara maruz kalmıştı. Yaşadığı tacizi belediyedeki diğer amirlerine anlatan E.S, 31 Aralık günü işten kovuldu.