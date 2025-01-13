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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 6 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 12:03 Güncelleme: 13.01.2025 12:11
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 6 terörist öldürüldü Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 6 terörist öldürüldü Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 6 terörist öldürüldü

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