DEM Parti heyeti Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti

Heyet, dün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyarette bulundu.

DEM Parti heyeti, bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Birlikte gelen Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, saat 12.20 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Pervin Buldan ise daha sonra geldi. Öte yandan, heyetin eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i de ziyaret etmesi bekleniyor.