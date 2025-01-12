Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Suriye toplantısına katıldı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da (A HABER ARŞİV)

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHEDİLMESİ GEREKTİĞİ MESAJI

Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.