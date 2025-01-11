Gözler Başkan Erdoğan’da! AK Parti Diyarbakır İl Kongresi’nde hangi mesajlar verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Güneydoğu'nun iki büyük şehrinde hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il kongrelerinde vereceği mesajlar heyecanla bekleniyor.

Salonlar hazırlandı, şehirlerin dört bir yanına afişler asıldı. Erdoğan, ilk olarak Diyarbakır'da AK Parti İl Kongresine katılacak. Kongre Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneydoğu'daki ikinci durağı ise Şanlıurfa olacak. Kentteki 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti İl Kongresine katılacak.

Kentin dört bir yanına Cumhurbaşkanının programı ile ilgili afişler asıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA HANGİ MESAJLARI VERECEK?

Diyarbakır'da Erdoğan'ın nasıl bir mesaj vereceği merak konusu...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Erdoğan'ın konuşmasında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yapması ve terörle mücadeledeki kararlılığın altına çizeceği bekleniyor. Öyleki Erdoğan dün (10 Ocak) Aydın'da yaptığı konuşmada bunun sinyalini verdi.

Terörle mücadelenin büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşlarından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız." diye konuştu.

"Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü emellerin peşinden koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi 'el atına binen tez iner.' Daha önce de söyledim önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir.

Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz, yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerekse iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur."