Bakan Memişoğlu duyurdu! mRNA teknolojisi Türkiye’ye taşınıyor

"HPV AŞISIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

HPV aşısıyla ilgili çalışmamız var. 'Hangi yaş aralıklarına uygulanacak, ilk olarak kime yapılacak', onları belirliyoruz.

'FİKİRLERE YATIRIM'

Üreten Sağlık Modeli'yle hastanelerde teknoloji transfer ofisleri kuruyoruz. Bir fikri olan sağlık çalışanımız varsa o transfer ofisine gelecek. Fikrin mülkiyetini hukuki olarak o kişiye temin edeceğiz.

'GENOM HARİTASI ÇIKACAK'

Aziz Sancar Türkiye Genom Projesi'ni aktifleştirdik. Normalde 50-60 kan toplamışlar. Şu ana kadar bin örneklememiz var. Yıl sonuna kadar 15 bin genoma sahip olacağız. Türkiye'nin genom haritasını çıkartacağız. Kendi yazılımlarımızla dışarıya muhtaç duymaksızın, gen örneklerimizi koruyarak kendi nadir hastalıklarımızı tespit edip kişilere özgü tedaviler geliştireceğiz.