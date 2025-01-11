Bakan Memişoğlu duyurdu! mRNA teknolojisi Türkiye'ye taşınıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Turkuvaz Medya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinden randevu sistemine, ambulans kullanımından yeni aşı teknolojisine kadar kritik konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memişoğlu Türkiye'de üretilecek 10 aşı belirlediklerini belirtirken, 'Biontech firmasından Özlem Türeci ve Uğur Şahin Hoca ile konuştuk. mRNA teknolojisini de Türkiye'ye taşıyoruz.' dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024'te 220 milyon randevu açıldığını, ancak vatandaşların 21 milyon randevuya gelmediğini belirtti. Randevu taleplerinin yüzde 45'inin ise 3 gün içinde karşılandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SABAH gazetesinin ev sahipliğinde Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞLARI KESİLMEDİ
Aile hekimlerine 'Senin 3 bin 500 nüfusun var, bu nüfus hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyarsa sana ilave teşvik ödemesi yapacağız' dedik. Temel maaşı kesmedik. Teşvik miktarını da artırdık.
8.3 MİLYON VATANDAŞA TARAMA
Aile hekimleri kronik hastaları takip ediyor. 'Sen 60 yaşının üzerindekileri takip edersen ilave para ödeyeceğiz' dedik. 1 Kasım itibarıyla 8.3 milyon vatandaşımız tarandı. İnanılmaz sayıda hasta yakaladık. Kanser taramaları da yaptık.
AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Aile hekimine 17.00'ye kadar her hastanemizden yüzde 10 randevu alma kapasitesi açtık. Her aile sağlığı merkezinde tam kan sayılıyor. Ayrıca aile hekimimize röntgen, kalça filmi ultrasonu gibi ihtiyaç duyulan taramaları hastanelerden talep etme imkanı getirdik.
21 MİLYON KİŞİ RANDEVUYA GELMEDİ
Vatandaşlarımız 1 milyar 307 milyon randevusunu MHRS'den aldı. Son 15 gün hariç 2024'te yaklaşık 220 milyon randevu kapasitesi açtık. 177 milyon 136 bin 555 randevu alındı. Vatandaşlar, 20 milyon 815 bin 602 randevuya gelmedi.
3 GÜN İÇİNDE KARŞILIYORUZ
MHRS ile randevu taleplerinin yüzde 45'ini ilk 3 gün içerisinde, toplam talebin yüzde 60'ını ise 1 hafta içerisinde karşılıyoruz.
AMBULANS HİZMETLERİNİ YENİDEN ELE ALDIK
Özel ambulansları merceğe aldık. Hasta nakil ambulanslarının rengini gri yaptık. Ambulans hizmeti veren kamu-özel tüm kurum, kuruluşlara yönelik rutin denetimleri artırdık. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olmayanlar ambulans satın alamayacak. Ambulanslarda kamera, mobil cihaz paketi, araç takip cihazları hizmet süresi boyunca çalışır, takip edilebilir durumda tutulacak.
Sağlık Bakanı olarak sadece kamu hastanelerinin bakanı değilim. Üniversite hastanelerinin, özel ve vakıf üniversite hastanelerinin de bakanıyım. Hastane işletme ile yönetim modelleri farklı olsa da hizmetlerin aynı kalite ve standartta olması gerekir.
"HPV AŞISIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR"
HPV aşısıyla ilgili çalışmamız var. 'Hangi yaş aralıklarına uygulanacak, ilk olarak kime yapılacak', onları belirliyoruz.
'FİKİRLERE YATIRIM'
Üreten Sağlık Modeli'yle hastanelerde teknoloji transfer ofisleri kuruyoruz. Bir fikri olan sağlık çalışanımız varsa o transfer ofisine gelecek. Fikrin mülkiyetini hukuki olarak o kişiye temin edeceğiz.
'GENOM HARİTASI ÇIKACAK'
Aziz Sancar Türkiye Genom Projesi'ni aktifleştirdik. Normalde 50-60 kan toplamışlar. Şu ana kadar bin örneklememiz var. Yıl sonuna kadar 15 bin genoma sahip olacağız. Türkiye'nin genom haritasını çıkartacağız. Kendi yazılımlarımızla dışarıya muhtaç duymaksızın, gen örneklerimizi koruyarak kendi nadir hastalıklarımızı tespit edip kişilere özgü tedaviler geliştireceğiz.
'mRNA TEKNOLOJİSİ YOLDA'
Türkiye'de üretilecek 10 aşı belirledik. mRNA teknolojisini de Türkiye'ye taşıyoruz. Biontech firmasından Özlem Türeci ve Uğur Şahin Hoca ile konuştuk. Sene sonu itibarıyla yerli glikoz sensörünü, 2026'da kuduz aşısını kendimiz üreteceğiz.