CHP’li Çiğli Belediyesi’nden büyük zulüm! Emekçiyi kandırdı yandaşı işe aldı

CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

İŞÇİYE SUS PAYI VERDİ

Yarın ortaya çıkabilecek büyük krizi engellemek için düğmeye basan Onur Emrah Yıldız'ın, kendisine yakın sendika temsilcilerini devreye soktuğu bildirildi.

Temsilcilerin, bir kafede işçilerle bir araya gelerek, "Onur Emrah Yıldız, hafta içi sizinle toplantı yapmak istiyor. Belediye kadrosu boşaldıkça siz de peyderpey işe geri alınacaksınız" şeklinde konuşmalar yaptığı, bu yolla Özgür Özel'in programında yaşanabilecek olası bir protestonun önlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Buna rağmen programda hala eylem ihtimalinin yüksek olduğu ve bu kapsamda belediye eliyle önlemler alınmaya çalışıldığı aktarıldı.