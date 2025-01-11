CHP'li Çiğli Belediyesi'nden büyük zulüm! Emekçiyi kandırdı yandaşı işe aldı
Çiğli’de işten çıkarılan 147 işçinin eylemini sonlandırmak için işe alma sözü veren Başkan Onur Emrah Yıldız, verdiği sözleri yerine getirmedi. İşe alınan 20 kişiden yalnızca ikisinin daha önce kovulan işçiler olduğu ortaya çıktı. Yıldız, gerçekleştireceği Özgür Özel ziyareti öncesinde protestoları engellemek amacıyla işçilere yeniden boş vaatlerde bulundu.
Seçimlerin ardından sayısız skandala imza atan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni hamleleriyle bir kez daha ilçeyi karıştırdı. Yaklaşık 6 ay önce çoğunluğu kadın 147 işçiyi hiçbir gerekçe olmadan ve tazminatsız şekilde kovan Yıldız, ilçede ve CHP Genel Merkezi önünde süren eylemlerin fitilini ateşlemişti.
Sabah'ın haberine göre Protestoların önünü bir türlü kesemeyen CHP'li başkan, işten çıkarılanların sene başında geri alınacağını duyurarak emekçilerin eylemlerinde geri adım atmasını sağlamıştı.
18'İ CHP'YE YAKIN İSİM
Bugüne kadar belediyeye birçok akrabasını ve yakın arkadaşını doldurduğu ortaya çıkan Yıldız'ın sene başı itibarıyla yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.
1 Ocak itibarıyla belediyeye 20 yeni personelin alındığı, bunlardan yalnızca 2'sinin daha önce işten çıkarılan kişiler olduğu öğrenildi. Diğer 18 kişinin ise Yıldız'ın seçim kampanyasında aktif rol alan ya da ilçedeki CHP'li siyasilerin tanıdıkları oldukları bildirildi.
Son gelişmeler, 6 ay önce işten çıkarılan personelde yeniden öfke patlamasına yol açtı. Emekçilerin, yarın gerçekleştirilecek olan Özgür Özel'in programında sert bir protesto eylemi yapacağına yönelik söylentiler, Çiğli Belediyesi'nde büyük panik yarattı.
İŞÇİYE SUS PAYI VERDİ
Yarın ortaya çıkabilecek büyük krizi engellemek için düğmeye basan Onur Emrah Yıldız'ın, kendisine yakın sendika temsilcilerini devreye soktuğu bildirildi.
Temsilcilerin, bir kafede işçilerle bir araya gelerek, "Onur Emrah Yıldız, hafta içi sizinle toplantı yapmak istiyor. Belediye kadrosu boşaldıkça siz de peyderpey işe geri alınacaksınız" şeklinde konuşmalar yaptığı, bu yolla Özgür Özel'in programında yaşanabilecek olası bir protestonun önlenmeye çalışıldığı öğrenildi.
Buna rağmen programda hala eylem ihtimalinin yüksek olduğu ve bu kapsamda belediye eliyle önlemler alınmaya çalışıldığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef finalistleri belli oldu mu? Finale hangi yarışmacılar kaldı?
- 3 kuruşa hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99'u 22 ayar altın çıktı
- 2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak
- Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!
- Zembilli dizisi nerede çekiliyor? Zembilli nerenin köyü, ilçesi?
- A101 indirim fırtınası başlattı! 32'li tuvalet kağıdı ve kağıt havlu
- Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı
- AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?
- Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Kira öder gibi 1-3 milyon TL kredi
- Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
- İbn-i Sina'nın unutulan migren tedavisi! Tek başına ağrınızı bıçak gibi kesecek