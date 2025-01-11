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Atama kararları Resmi Gazete 'de! 6 ülkeye yeni büyükelçi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 00:15 Güncelleme: 11.01.2025 00:29
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Atama kararları Resmi Gazete ’de! 6 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ferhat Alkan atandı. İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Atama kararları Resmi Gazete ’de! 6 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan Erdoğan'ın büyükelçilik atamaları şu şekilde:


Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,

Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,

Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,

Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan

Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Atama kararları Resmi Gazete ’de! 6 ülkeye yeni büyükelçi

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan yerine Mehmet Yerlikaya atandı.

Atama kararları Resmi Gazete ’de! 6 ülkeye yeni büyükelçi

Dışişleri Bakan Yardımcılığına ise Zeki Levent Gümrükçü atandı.

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