Atama kararları Resmi Gazete 'de! 6 ülkeye yeni büyükelçi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ferhat Alkan atandı. İşte isim isim tam liste...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın büyükelçilik atamaları şu şekilde:
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,
Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,
Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan
Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan yerine Mehmet Yerlikaya atandı.
Dışişleri Bakan Yardımcılığına ise Zeki Levent Gümrükçü atandı.
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