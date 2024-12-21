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Resmi Gazete'de yayımlandı! 14 üniversiteye yeni rektör | İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı. Buna göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saim Mesut Doğan getirildi. Öte yandan YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atandı. İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:08
Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak atamdı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

Ayrıca YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince üniversite konsey üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınarak konsey üyeliklerine ise Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.