Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte isim isim tam liste...

21 Aralık 2024, Cumartesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 14 üniversiteye yeni rektör | İşte isim isim tam liste...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı. Buna göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saim Mesut Doğan getirildi. Öte yandan YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atandı. İşte isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:08