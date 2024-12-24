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Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 04:58 Güncelleme: 24.12.2024 05:58
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Resmi Gazete’de yayımlandı! 6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nca 105 akademisyen alınacak. İşte detaylar...

Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine 105 akademisyen alınacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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