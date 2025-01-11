Türk SİHA'ları görünmez oldu! Elektronik harp havaya taşındı
ASELSAN tarafından geliştirilen ve Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edilen milli teknoloji ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki gücünü bir adım ileri taşıdı. ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarını hava savunma sistemlerine karşı görünmez kılmanın yanı sıra tehditleri tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatarak elektronik harp kapasitesi kazandıracak.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, elektronik harp teknolojilerinde ASELSAN'ın dünya çapında lider bir şirket olduğunun altını çizerek, "ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek. Elektronik harbi havaya taşıyacak olan ANTIDOT 2-U/S, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize (TSK) çarpan etkisi yaratacak" dedi.
"ELEKTRONİK HARPTE LİDER ÜLKEYİZ"
SABAH'a konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu'na ilişkin şunları kaydetti:
"ASELSAN olarak elektronik harp teknolojilerinde dünya çapında lider bir şirketiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de (TSK) bu teknolojiye sahip olan ender ordulardan biri. ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu işte bu alanda birçok versiyonu bulunan stratejik bir ürün. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 üzerinde uçuş testini yaptığımız ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, BAYKAR ile güç birliği yaptığımız, elektronik harbi havaya taşıyacak bir ürün."
İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı korunaklı hale geleceğini belirtemn Akyol, "Elektronik harbi havaya taşımak büyük bir çarpan etkisi yaratıyor. Üretim aşamasında olan ANTIDOT-2U/S, İHA ve SİHA'ların rakiplerini ve hava savunma sistemlerini tespit etme yeteneğine sahip, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek." dedi.
ANTIDOT 2-U/S'nin kolay entegre edildiğinin altını çizen Akyol, "30 Kg ağırlığında olan ANTIDOT 2-U/S, İHA ve SİHA'lara kolayca entegre ediliyor. Çok bantlı elektronik saldırı, radar tespiti ve tehdit tanımlama özelliklerine sahip olan ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarının hava savunma tehditlerini tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatılarak elektronik harp kapasitesi kazanmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.
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