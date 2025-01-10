CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı! İnsan onuruna ağır hakaret

ENGELLİ İŞÇİ KENDİNİ YAKMAYA KALKMIŞTI

İşten çıkarıldığının ertesi günü, elinde bir bidon benzinle, Büyükşehir Belediyesi Binası önüne gelen evli ve iki çocuk babası Bülent Gültepe, "Bebeğimin bezini bile alamıyorum. Bir babanın evladına bile faydası yoksa ne işe yarar" diyerek isyan edip, kendini yakmaya kalkıştı. Gültepe, son anda polisler tarafından engellendi.