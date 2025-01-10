CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı! İnsan onuruna ağır hakaret
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde işçi kıyımına imza attı. Biri engelli 20 çalışanı işten çıkaran belediye, gerekçe olarak SGK 46.maddesi olan 'hırsızlık' kodunu gösterdi. İnsan onurunu zedeleyen kod bildirimi nedeniyle işçiler SGK'dan işsizlik maaşı da alamadı. Duruma isyan eden mağdur engelli işçi, belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.
Bursa'da 31 Mart seçimlerini kazandıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesini eş, dost ve akrabalarıyla dolduran CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, geride kalan 9 ayda yaklaşık 250 işçiyi ekmeğinden etti. Geçen ay bu işçilerden biri olan engelli personel Bülent Gültepe, eline aldığı bir bidon benzinle belediye binası önüne gidip, uğradığı büyük haksızlık karşısında kendisini yakmaya kalkıştı.
Belediye iştiraki TARIM A.Ş tarafından geçen ay işten çıkarılan Bülent Gültepe'de dahil toplam 20 işçinin, SGK'nın 46'ncı maddesine istinaden yani "Hırsızlık" koduyla kapının önüne konulduğu ortaya çıktı.
İŞÇİNİN HEM EKMEĞİYLE HEM ONURUYLA OYNADILAR
Engelli Bülent Gültepe'inn de aralarında bulunduğu 20 TARIM A.Ş çalışanı, bu durumu, işsiz kaldıktan günler sonra cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. SGK tarafından otomatik olarak gönderilen mesajlarda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız, 46'ncı madde nedeniyle 25.12.2024 tarihli işten ayrılış bildirimiz, işveren tarafından yapılmıştır" denildi.
SGK'nın 46'ncı maddesi, "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" anlamına geliyor. Bu kodla işten çıkarılan işçiler, işsizlik maaşından ve SGK haklarından da yararlanamıyor.
ENGELLİ İŞÇİ KENDİNİ YAKMAYA KALKMIŞTI
İşten çıkarıldığının ertesi günü, elinde bir bidon benzinle, Büyükşehir Belediyesi Binası önüne gelen evli ve iki çocuk babası Bülent Gültepe, "Bebeğimin bezini bile alamıyorum. Bir babanın evladına bile faydası yoksa ne işe yarar" diyerek isyan edip, kendini yakmaya kalkıştı. Gültepe, son anda polisler tarafından engellendi.