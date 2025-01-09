CHP’li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte de hizmette de sınıfta kaldı. CHP'li belediyelerin yönettiği her ilde ve ilçede vatandaşlardan şikayet üstüne şikayet yağdı. Halkın parasını konserlere harcayan, yatırımlara ise tasarruf bahanesi ile yanaşmayan CHP'li belediyeler, çalışanların sigorta primlerini bile yatırmadı. Ortaya çıkan son skandal ise bardağı taşırdı.

Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca'nın sosyal medyada 2015-2017-2018 ve 2020 yılları arasında yaptığı paylaşımlara tepki yağdı. X hesabından Peygamber efendimize, dini değerlerimize ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfürler eden Samet Alaca, gelen tepkiler üzerine hesaplarını kapattı.

CHP'li Yüceer'in danışmanı Alaca'nın sosyal medyadaki alçak sözlerine tepki yağdı:

-CHP, böyle elemanları özellikle mi seçiyor? Bunun bir cezası yok mu?

-Bu adamın gözaltına alınması gerekir.

-Peygamber efendimize, İslam'a ve Müslümanlara hakaret edince CHP'nin dikkatini çekmiş, belediyenin kapılarını sonuna kadar açmışlar!

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Avukat Ali Gümüş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve peygamberimize yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu,bir hukukçu olarak bu işin takipçisi olacağını dile getirdi. Ali Gümüş yaptığı açıklamada,

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Basın Danışmanı Samet Alaca tarafından Peygamber Efendimize, İslam'a, Hristiyanlığa, kutsal değerlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kabul edilemez niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"RE'SEN BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI TAKİPÇİSİYİZ"

Gümüş sözlerine şöyle devam etti: "Konu ile ilgili re'sen bir soruşturma başlatılmış olup, Emniyet ve yargı makamları süreci titizlikle yürütüyor. Partimizin genel merkeziyle sürekli iletişim halindeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu olarak, bu süreçte bizzat müdahil olacağımı ve hukuki sürecin her aşamasını takip edeceğimi kamuoyuna bildiririm."

"HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK"

Gümüş son olarak şunları söyledi: "İnançlarımıza, değerlerimize ve toplumsal barışa zarar veren bu çirkin söylemlerin karşılıksız kalmaması için gereken her türlü adım atılacaktır. Halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığın takipçisi olacağımızı saygıyla duyururum."

GAZETECİLERE HAKARET ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre; Gümüş, Samet Alaca hakkında res'en soruşturma başlatıldığının altını çizdi. Alaca'nın, tam da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi, "Bazı gazeteciler Andaval" sözünü kullandığı da ileri sürüldü. Alaca'nın daha önce Özel bir hastanenin basın biriminde çalışırken, Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olunca yanına danışman olarak almıştı.

HAREKETE GEÇİLDİ! SKANDAL İSİM GÖZALTINDA

İnsanları ve dini değerleri alenen aşağılayan, Cumhurbaşkanına hakaretler eden ve tehditler savuran CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca, gözaltına alındı.

Alaca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı (İHA)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.