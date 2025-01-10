Suriye'nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği
Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!' ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!