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Suriye'nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 10:58 Güncelleme: 10.01.2025 11:39
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Suriye’nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği

Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!' ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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Suriye’nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği Suriye’nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği Suriye’nin kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde terörist temizliği
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