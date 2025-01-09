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Daltonlar'dan bir CHP'li daha çıktı! Muhittin Böcek'in oğlunu tehdit etmişler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 08:31 Güncelleme: 09.01.2025 08:33
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Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğlunu tehdit etmişler

Daltonlar Çetesi soruşturması kapsamında, liderliğini yurt dışında firari olan ve 'Can Dalton' lakabıyla bilinen Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce CHP eski Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut’un da aralarında bulunduğu 68 kişinin tutuklanmasının ardından, şimdi de CHP eski İl Başkan Yardımcısı G.M. ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, liderliğini firari olan ve yurt dışında bulunan Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesine yönelik soruşturması kapsamında, ilk olarak geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Antalya'da Daltonlar Çetesi'ne operasyon (AHABER ARŞİV)Antalya'da Daltonlar Çetesi'ne operasyon (AHABER ARŞİV)

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı. Aralarında, çetenin tetikçilerine 2 silah temin ettiği öne sürülen eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'unda aralarında bulunduğu 54'ü tutuklandı. Ardından ifadeler ve yeni delillerle devam eden gözaltılarda, tutuklu sayısı 69'a ulaştı.

Eski CHP’li Antalya İl yöneticisi G.M. gözaltına alındı (AHABER ARŞİV) Eski CHP’li Antalya İl yöneticisi G.M. gözaltına alındı (AHABER ARŞİV)

BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre Çetenin izini sürmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2008-2009 CHP Antalya Gençlik kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı, 2021-2023'te de Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan G.M.'nin, suç örgütünün hedef aldığı iş yeri sahiplerinin kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, yöneticilerine gönderdiğini ve örgüte silah temininde aracılık yaptığını belirledi.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tehdit edildi (AHABER ARŞİV)Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tehdit edildi (AHABER ARŞİV)

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLUNA TEHDİT

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de önce çete üyelerinden B. Y., ardından da U. Ö. tarafından telefonla aranarak ve mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istediğini tespit etti.

Bu olayda da Böcek'in eski eşi Z. K.'nin de azmettirici olduğu iddia edildi. MYD Motors'un kurşunlandığı olayı da araştıran ekipler, sahibi Yasin Demir'in de mesaj yoluyla tehdit edilerek haraç istendiğini belirledi.

Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir. (AHABER ARŞİV)Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir. (AHABER ARŞİV)

3 KİŞİ ARANIYOR

Bu gelişmeler üzerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda, eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı G.M., Mustafa Gökhan Böcek'i tehdit edenlerden U. Ö. ve MYD Motors'a saldırıda kullanılan motosikleti temin ettiği tespit edilen F.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak 3 kişinin de arandığı öğrenildi.

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