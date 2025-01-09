Daltonlar’dan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğlunu tehdit etmişler

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tehdit edildi (AHABER ARŞİV)

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLUNA TEHDİT

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de önce çete üyelerinden B. Y., ardından da U. Ö. tarafından telefonla aranarak ve mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istediğini tespit etti.

Bu olayda da Böcek'in eski eşi Z. K.'nin de azmettirici olduğu iddia edildi. MYD Motors'un kurşunlandığı olayı da araştıran ekipler, sahibi Yasin Demir'in de mesaj yoluyla tehdit edilerek haraç istendiğini belirledi.