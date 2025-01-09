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Bakan Kurum afet konutlarına ilişkin konuştu: Hepsinin inşaatı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 15:36 Güncelleme: 09.01.2025 15:41
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Bakan Kurum afet konutlarına ilişkin konuştu: Hepsinin inşaatı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu. Deprem bölgesi konutlarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurum, 'Yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlattık' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, işyerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle, dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde Maraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, işyerimizi bitirip, Maraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Şehrimizde her adımı titizlikle yürütüyoruz. Maraş'ta söz verdiğimiz tüm konutların inşası başlamış durumda.

2025 yılının sonuna kadar 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

Medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz.

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Bakan Kurum afet konutlarına ilişkin konuştu: Hepsinin inşaatı başladı Bakan Kurum afet konutlarına ilişkin konuştu: Hepsinin inşaatı başladı Bakan Kurum afet konutlarına ilişkin konuştu: Hepsinin inşaatı başladı
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