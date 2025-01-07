Bakan Kurum'dan belediyelere net mesaj: Aksiyon alınmazsa Marmara'yı kaybederiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı’nın en önemli maddelerinin, belediyeler tarafından hayata geçirilmediğini söyledi. Kurum, belediyelere seslenerek 'Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan vazgeçmeli; işlerini ertelememelidir.' dedi ve 'Siyaseten gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara’yı kaybederiz' şeklinde konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı'nın en önemli maddelerinin, belediyeler tarafından hayata geçirilmediğini belirterek, "Siyaseten gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz" dedi.
MAPA-ŞAMANDIRA PROJESİ BAŞLIYOR
Bakan Kurum, konseyle denizlere dair ticareti ve koruma çalışmalarının konuşulduğunu dile getirerek, "Deniz ticareti; tarihin bütün dönemlerinde ülkelerin geleceği için çok büyük önem arz etmiştir. Deniz yolları üzerinde hâkimiyet kuran devletler, daima güçlü olmuştur. Türk milleti olarak; 1081 yılında Çaka Bey ile başlayan denizcilik tarihimiz neredeyse 10 asırlık bir geçmişe sahiptir." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Denizlerimizdeki güçlü geçmişimizi bugün aynı ruhla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Denizlerimizin önümüzdeki 50 yılını 100 yılını ilgilendiren adımlar atıyoruz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde denizlerimizin korunması adına yenilikçi projeleri bir bir uyguluyoruz. Denizel alanlarda yürütülecek çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Planı ve Deniz Saha Planlamasını hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Mavi Hareketiyle; Mavi Vatanımızın 50-100 yıllık temiz geleceğini garanti edeceğine inandığımız Mapa-Şamandıra Projemize başlıyoruz."
"SÖZ VERDİĞİNİZ AKSİYONLARI YAPMAZSANIZ MARMARA'YI KAYBEDERİZ"
İzmit körfezinde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere çağrılarının yinelenmesinde fayda olduğunu vurguladı ve "Bakın biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planımızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hala hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz." dedi.
Bakan Kurum, şu anda Marmara Denizi genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit edildiğini vurgulayarak "Bakanlık olarak 25 Aralık 2024'te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu Ankara'da topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen 3 önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar. Şu anda mevcut tesislerin İleri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Buradan belediyelerimize diyoruz ki, 'lütfen, hep birlikte, ortak akılla imza altına aldığımız 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'nı artık uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atıksu arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi, var olan tesislerin standartlarını artık yükseltin.' Ben eylem planını açıklarken de ifade ettim. Buradan da ifade ediyorum. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su girmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Herkes, artık kendi sorumluluk alanına girmeyen, kendisini hiç ilgilendirmeyen devlet projeleriyle uğraşmayı bırakmalıdır. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan vazgeçmeli; işlerini ertelememelidir. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz.
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