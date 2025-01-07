Bakan Kurum’dan belediyelere net mesaj: Aksiyon alınmazsa Marmara’yı kaybederiz

Bakan Kurum, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı'na katıldı | Görüntü-AA

"SÖZ VERDİĞİNİZ AKSİYONLARI YAPMAZSANIZ MARMARA'YI KAYBEDERİZ"

İzmit körfezinde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere çağrılarının yinelenmesinde fayda olduğunu vurguladı ve "Bakın biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planımızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hala hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, şu anda Marmara Denizi genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit edildiğini vurgulayarak "Bakanlık olarak 25 Aralık 2024'te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu Ankara'da topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen 3 önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar. Şu anda mevcut tesislerin İleri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Buradan belediyelerimize diyoruz ki, 'lütfen, hep birlikte, ortak akılla imza altına aldığımız 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'nı artık uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atıksu arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi, var olan tesislerin standartlarını artık yükseltin.' Ben eylem planını açıklarken de ifade ettim. Buradan da ifade ediyorum. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su girmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Herkes, artık kendi sorumluluk alanına girmeyen, kendisini hiç ilgilendirmeyen devlet projeleriyle uğraşmayı bırakmalıdır. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan vazgeçmeli; işlerini ertelememelidir. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz.