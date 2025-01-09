1 ayda kaç göçmen Suriye'ye geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye 1 aylık süreçte 52 bin 622 Suriyelinin döndüğünü açıkladı.
Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin ardından acımasızca bastırılan iç savaş, 13 yılı aşkın süredir devam etti. Ancak savaşın son bulmasıyla, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve Esed rejimi tarihe karıştı. Bu süreçte Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısında gerçekleştirilen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
GERİ DÖNÜŞLERİN SAYISI ARTIYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hızla arttığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler devam ediyor. 2017'den bugüne kadar 792 bin 625 Suriyeli geri dönmüş durumda. 2024 yılının ilk 11 ayında, bu sayı aylık ortalama 11 bin 63 kişi olarak gerçekleşti. Ancak Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından, son bir ayda bu sayı 52 bin 622'ye yükseldi." dedi.
ÖNCÜ GÖÇMEN UYGULAMASI HIZLA DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya, Suriye'deki güvenli bölgelerdeki Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle iş birliği içerisinde, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla "Öncü Göçmen" uygulamasının başlatıldığını vurguladı. Bu uygulama kapsamında, 1 Ocak'tan itibaren bin 766 Suriyeli "Öncü Göçmen" olarak ülkesine geri döndü.
GÜVENLİ GEÇİŞ YAPILAN KAPILAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşleri için özel olarak belirlenen kapılardan söz etti. Cilvegözü Sınır Kapısı başta olmak üzere, Yayladağı, Zeytin Dalı, Öncüpınar, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki kapılardan geri dönüşlerin yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, bu uygulamanın Suriyeliler için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.
AFAD'IN YARDIM FAALİYETLERİ
AFAD'ın 2017'den bu yana Suriyeli mülteciler için önemli yardımlar gerçekleştirdiğini anlatan İçişleri Bakanı, son 40 günde 460 tır un ve bin 370 gıda kolisi ile bin 958 tır kamyon insani yardım gönderildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Suriye sınırındaki 910 kilometre boyunca her zaman Suriyeli komşularımıza kapılarımızı açtık ve insanlık adına büyük bir sorumluluk taşıdık." dedi.
SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ
Bakan Yerlikaya, "Suriye'deki güven ve huzurun sağlanması için Türkiye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak adına alınan tüm kararlar ve yapılan yardımlar, komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak büyük bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.
YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR
İçişleri Bakanı, sözlerine şöyle devam etti: "Tarih, doğru tarafta yer alanları hatırlayacak. Biz de doğru tarafında durarak, Suriyeli kardeşlerimize kucak açmaya devam ediyoruz. Bu süreçte her bir katkısı olan Suriyeli STK'lar, kanaat önderleri ve diğer gönüllülere teşekkür ediyorum. Suriyeliler için bu bir yeniden doğuş süreci, ve biz de onların yanındayız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı
- AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?
- Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Kira öder gibi 1-3 milyon TL kredi
- Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
- İbn-i Sina'nın unutulan migren tedavisi! Tek başına ağrınızı bıçak gibi kesecek
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama
- Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor
- Trabzon'da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...
- İstanbul'da kar tarihi değişti: Bir anda 10 derece birden düşecek! 9 Ocak Meteoroloji Hava Durumu Raporu
- Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...
- Aile yılı ne demek, ne anlama geliyor? 2025 Aile Yılı müjdeleri neler, açıklandı mı?