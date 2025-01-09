1 ayda kaç göçmen Suriye’ye geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin ardından acımasızca bastırılan iç savaş, 13 yılı aşkın süredir devam etti. Ancak savaşın son bulmasıyla, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve Esed rejimi tarihe karıştı. Bu süreçte Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısında gerçekleştirilen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GERİ DÖNÜŞLERİN SAYISI ARTIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hızla arttığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler devam ediyor. 2017'den bugüne kadar 792 bin 625 Suriyeli geri dönmüş durumda. 2024 yılının ilk 11 ayında, bu sayı aylık ortalama 11 bin 63 kişi olarak gerçekleşti. Ancak Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından, son bir ayda bu sayı 52 bin 622'ye yükseldi." dedi.