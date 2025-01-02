CHP'li Mullaoğlu'ndan Bakan Kurum'a teşekkür! "Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler"
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan çifte depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP’li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise 'Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum.' ifadeleri ile Bakan Kurum’a teşekkür etti. İşte detaylar..
6 Şubat 2023 tarihinde Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede için her türlü imkanlar seferber edildi. Deprem bölgesindeki konutlar hızla yükselmeye devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi.
Toplantıya; AK Parti'li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları da katıldı.
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"PROVOKE EDİYORLARDI NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"
"PROVOKE EDİYORLARDI NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"
Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.