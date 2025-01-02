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CHP'li Mullaoğlu'ndan Bakan Kurum'a teşekkür! "Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 17:54 Güncelleme: 02.01.2025 18:30
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CHP’li Mullaoğlu’ndan Bakan Kurum’a teşekkür! Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan çifte depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP’li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise 'Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum.' ifadeleri ile Bakan Kurum’a teşekkür etti. İşte detaylar..

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

6 Şubat 2023 tarihinde Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede için her türlü imkanlar seferber edildi. Deprem bölgesindeki konutlar hızla yükselmeye devam ediyor.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi.

Bakan Murat Kurum Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Bakan Murat Kurum Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Toplantıya; AK Parti'li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları da katıldı.

CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu (Foto: ahaberçcom.tr arşiv)CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu (Foto: ahaberçcom.tr arşiv)

"PROVOKE EDİYORLARDI NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"
Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP'li vekil Mullaoğlu'ndan Bakan Kurum’a deprem bölgesindeki çalışmaları için teşekkür (Foto: ahaber.com.tr) CHP'li vekil Mullaoğlu'ndan Bakan Kurum’a deprem bölgesindeki çalışmaları için teşekkür (Foto: ahaber.com.tr)

CHP'li Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP’li Mullaoğlu’ndan Bakan Kurum’a teşekkür! Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler CHP’li Mullaoğlu’ndan Bakan Kurum’a teşekkür! Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler CHP’li Mullaoğlu’ndan Bakan Kurum’a teşekkür! Provoke ediyorlardı neyin ne olduğunu gördüler
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