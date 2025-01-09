Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Yoğun mesaisi süren Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulleri sürüyor..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etmişti.
Son görüşme ise, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile gerçekleşti.
MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ SABRİ ANKARA'YA GELDİ
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.