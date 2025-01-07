Şam’ın harabeye dönen mahallesi! El-asali’den çarpıcı görüntüler A Haber’de: Suriye’nin yeniden inşası için kanıt niteliğinde

Baas rejiminin yıllarca sivillere uyguladığı acımasız bombardımanın izlerini taşıyan Şam'ın El-Asali Mahallesi, rejimin insanlık dışı politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardığı görüntüler, mahallede taş üstünde taş kalmadığını gözler önüne seriyor.

"REJİM ARKASINDA YALNIZCA ENKAZ BIRAKTI"

Mehmet Geçgel, El-Asali Mahallesi'nde rejimin uyguladığı sistematik yıkımın boyutlarını aktararak, "Rejim gitti ama arkasında koca bir enkaz bıraktı. Her yer yıkılmış, ayakta bir yapı bulmak imkânsız. Evler, camiler, dükkânlar tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı.

El-Asali Mahallesi A Haber ekran görüntüsü

El-Asali Mahallesi'nin Türkmenler ve İsrail'in baskılarından kaçan Golan halkının yaşadığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Geçgel, Mahir Esad'ın talimatıyla mahalledeki binaların tamamının hedef alındığını belirtti. Bölgedeki yapılar yıkılmakla kalmamış, enkazlardan demirlerin bile çalındığı ifade edildi.

El-Asali Mahallesi A Haber ekran görüntüsü

KAYIPLAR VE TOPLU MEZARLIK İDDİALARI

Bombardıman sırasında yaşamını yitiren sivillerin mahalledeki çeşitli noktalara gömüldüğü ve üzerlerinden iş makineleri geçirildiği iddialarını aktaran Geçgel, "Buraya gelen insanlar yakınlarını ve evlerini bulmaya çalışıyor ama bu imkânsız gibi görünüyor. Rejim, insanlara evlerine dönme izni bile vermedi" dedi.

El-Asali Mahallesi A Haber ekran görüntüsü

12 YILIN BİLANÇOSU: 600 BİNDEN FAZLA ÖLÜ

Esad rejiminin kendi halkına uyguladığı bu insanlık dışı saldırılar, geçtiğimiz 12 yıl boyunca 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. El-Asali Mahallesi, bu acımasız savaşın ve soykırımın bir anıtı gibi duruyor.

El-Asali Mahallesi A Haber ekran görüntüsü

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN KANIT NİTELİĞİNDE"

Suriye'deki yıkımın izlerini belgeleyen bu görüntüler, ülkenin yeniden inşa sürecine dair önemli bir kanıt oluşturuyor. Ancak fiziki yapılanmanın ötesinde, insanlarda oluşan derin yaraların sarılması çok daha uzun bir mücadele gerektiriyor.

El-Asali Mahallesi A Haber ekran görüntüsü

Suriye'nin El-Asali Mahallesi, Esad rejiminin geride bıraktığı trajedi ve tahribatın bir sembolü olarak tarihe kazınıyor.