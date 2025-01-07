Şam’ın harabeye dönen mahallesi! El-asali’den çarpıcı görüntüler A Haber'de: Suriye’nin yeniden inşası için kanıt niteliğinde
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Esad rejiminin yıllarca bombaladığı ve adeta yok ettiği El-Asali Mahallesi’nde yaşananları aktardı. Geçgel, “Bu mahallede rejim tarafından yoğun bombardıman yapıldı. Evler, camiler ve dükkânlar yerle bir edildi, taş üstünde taş kalmadı. Mahir Esad’ın talimatıyla bölge tamamen yıkıldı ve enkazlardan demirler bile çalındı. Bombardıman sırasında hayatını kaybeden sivillerin mahalledeki farklı noktalara gömüldüğü iddia ediliyor. İnsanlar kaybettikleri yakınlarını bulmak için umutsuzca arayışlarını sürdürüyor ancak bu enkaz içinde bir şey bulabilmek neredeyse imkânsız,” ifadelerini kullandı.Geçgel ayrıca, rejimin neden olduğu bu tahribatın sadece fiziki olmadığını, insanların üzerinde bıraktığı derin yaraların da uzun yıllar sürecek bir iyileşme süreci gerektirdiğini vurguladı. “12 yılda 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Şimdi ise geriye kalan bu enkaz, savaşın ve rejimin soykırım niteliğindeki uygulamalarının en büyük kanıtı” dedi.
Baas rejiminin yıllarca sivillere uyguladığı acımasız bombardımanın izlerini taşıyan Şam'ın El-Asali Mahallesi, rejimin insanlık dışı politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardığı görüntüler, mahallede taş üstünde taş kalmadığını gözler önüne seriyor.
"REJİM ARKASINDA YALNIZCA ENKAZ BIRAKTI"
Mehmet Geçgel, El-Asali Mahallesi'nde rejimin uyguladığı sistematik yıkımın boyutlarını aktararak, "Rejim gitti ama arkasında koca bir enkaz bıraktı. Her yer yıkılmış, ayakta bir yapı bulmak imkânsız. Evler, camiler, dükkânlar tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı.
El-Asali Mahallesi'nin Türkmenler ve İsrail'in baskılarından kaçan Golan halkının yaşadığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Geçgel, Mahir Esad'ın talimatıyla mahalledeki binaların tamamının hedef alındığını belirtti. Bölgedeki yapılar yıkılmakla kalmamış, enkazlardan demirlerin bile çalındığı ifade edildi.
KAYIPLAR VE TOPLU MEZARLIK İDDİALARI
Bombardıman sırasında yaşamını yitiren sivillerin mahalledeki çeşitli noktalara gömüldüğü ve üzerlerinden iş makineleri geçirildiği iddialarını aktaran Geçgel, "Buraya gelen insanlar yakınlarını ve evlerini bulmaya çalışıyor ama bu imkânsız gibi görünüyor. Rejim, insanlara evlerine dönme izni bile vermedi" dedi.
12 YILIN BİLANÇOSU: 600 BİNDEN FAZLA ÖLÜ
Esad rejiminin kendi halkına uyguladığı bu insanlık dışı saldırılar, geçtiğimiz 12 yıl boyunca 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. El-Asali Mahallesi, bu acımasız savaşın ve soykırımın bir anıtı gibi duruyor.
"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN KANIT NİTELİĞİNDE"
Suriye'deki yıkımın izlerini belgeleyen bu görüntüler, ülkenin yeniden inşa sürecine dair önemli bir kanıt oluşturuyor. Ancak fiziki yapılanmanın ötesinde, insanlarda oluşan derin yaraların sarılması çok daha uzun bir mücadele gerektiriyor.
Suriye'nin El-Asali Mahallesi, Esad rejiminin geride bıraktığı trajedi ve tahribatın bir sembolü olarak tarihe kazınıyor.