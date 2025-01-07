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17 ilde GÜRZ_36 operasyonları: 65 PKK'lı yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 08:34 Güncelleme: 07.01.2025 08:58
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17 ilde GÜRZ_36 operasyonları: 65 PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 ilde yürütülen GÜRZ-36 operasyonları kapsamında son bir haftada 65 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

65 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftadır PKK/KCK'ya yönelik devam eden GÜRZ-36 operasyonlarında 65 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Operasyonda çok sayıda yere baskın yapıldı (X)Operasyonda çok sayıda yere baskın yapıldı (X)

65 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

17 ilde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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17 ilde GÜRZ_36 operasyonları: 65 PKK’lı yakalandı 17 ilde GÜRZ_36 operasyonları: 65 PKK’lı yakalandı 17 ilde GÜRZ_36 operasyonları: 65 PKK’lı yakalandı
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