Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı

Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)

Başkan Erdoğan hemşehrisinin cenaze törenine katıldı.