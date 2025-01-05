05 Ocak 2025, Pazar
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Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 13:12 Güncelleme: 05.01.2025 14:10
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Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de, vefat eden komşusu Kıbrıs gazisi Mehmet Karslı'nın cenaze törenine katıldı. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, aynı zamanda komşusu olan Karslı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN HEMŞEHRİSİNİN CENAZESİNE KATILDI

Muhammet Karslı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)Başkan Erdoğan Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı (A Haber arşiv)

Başkan Erdoğan hemşehrisinin cenaze törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı
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Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı Başkan Erdoğan Rize’de hemşehrisi Mehmet Karslı’nın cenazesine katıldı
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