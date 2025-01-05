Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyeliler için kullandığı ifadelerin yanında kötüye kullanma suçu nedeniyle soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. İşte detaylar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE NEFRET SUÇU
Soruşturmanın TCK'nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi kapsamında yürütüleceği öğrenildi. Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan soruşturma izni talep edilecek.
"YAPTIKLARIM HUKUKSUZDU"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" ifadelerini kullanmıştı. Özcan'ın bu sözlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
BAKAN TUNÇ DUYURDU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
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