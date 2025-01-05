Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma kararı

Bakan Tunç'un sosyal medya paylaşımı (X)

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.