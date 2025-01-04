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Başkan Erdoğan'dan Rize'de taziye evine ziyaret! Kur'an-ı Kerim okudu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 23:18 Güncelleme: 04.01.2025 23:35
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Başkan Erdoğan’dan Rize’de taziye evine ziyaret! Kur’an-ı Kerim okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi. Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN KOMŞUSUNUN TAZİYESİNDE KUR'AN-I KERİM OKUDU
Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

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Başkan Erdoğan’dan Rize’de taziye evine ziyaret! Kur’an-ı Kerim okudu Başkan Erdoğan’dan Rize’de taziye evine ziyaret! Kur’an-ı Kerim okudu Başkan Erdoğan’dan Rize’de taziye evine ziyaret! Kur’an-ı Kerim okudu
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