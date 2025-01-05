Sarıkamış şehitleri anıldı! Kars'ta çok özel anlar...
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş yoğun katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu. Soğuk hava koşullarına rağmen binlerce kişi, şehitler için dualar ederek Türk bayraklarıyla Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na yürüdü. Etkinliğe siyasetçiler, bürokratlar ve vatandaşlar katılırken, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı konuşmada 'Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir.' dedi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş sona erdi.
Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.
Toplanma alanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat bir araya geldi.
"BİZİ ISITAN VATAN SEVGİSİ"
Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri konuşlandırıldı.
Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.
Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, "Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi." ifadelerini kullandı.
Melisa Papakçı da şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.
BİNLERCE VATANDAŞ DUALARIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.
BAKAN GÜLER: İMAN ATEŞİYLE GÖZE ALINDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü destana vesile olan harekatta şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla yad etti.
Milletin, milli ve manevi değerleri uğruna canlarını feda eden, kanlarını döken şehit ve gazilerin yüksek kahramanlık ve özverisini, ebediyen vefa duygularıyla hatırlayacağını, hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağını belirten Güler, "Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Güler, mesajında, şunları kaydetti:
"Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yakarken, bu harekat aynı zamanda büyük ibretler barındırması hasebiyle askeri sevk ve idare açısından da dikkatle incelenmesi gereken önemli bir hadisedir. Köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden istifade ederek ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve eşsiz vatan sevdasından ilham alan şanlı ordumuz, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelesini var gücüyle sürdürmektedir.
Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
BAKANLAR GÖKTAŞ VE BAK YÜRÜYÜŞTE DUYGULARINI AKTARDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere, o kutlu, o mücadeleci ruhu burada hissetmenin çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle, şehit yakını ve gazi ailelerle, şehit çocuklarıyla Sarıkamış'ta olduklarını söyledi.
Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Burada 110 yıl önce ecdadımız vatan, bayrak ve ezan uğruna şehit düşmüştür. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu yürüyüşü burada yapıyoruz. Her yıl 7'den 70'e, küçükten büyüğe daha kalabalık bir şekilde herkesin bu manevi ortama dahil olması bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatlarını kaybetmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlerle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek, Allahuekber Dağları'nda canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.
Sarıkamış'a Türkiye'nin dört bir yanından gençleri getirdiklerini ifade eden Bak, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ordumuzun esaslı mücadelesinin olduğu yerlere, Çanakkale'ye, Malazgirt'e, Dumlupınar'a ve Sakarya'ya ve pek çok organizasyona gençlerimizi tarih ve vatan bilincini aktarmak için getiriyoruz. Sarıkamış'ta dedelerimizi anıyoruz, bizim de ailemizden Rize'de akrabalarımızdan burada şehit düşmüş olanlar var. Dolayısıyla bizim köyümüzde de anlatırız Sarıkamış Harekatı'nı. Babam, dedelerinin kardeşlerinin burada şehit düştüğünü anlatırdı. Dolayısıyla her ailede, ocakta Sarıkamış Harekatı'yla ilgili anı vardır. Katılımları için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."
Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.
SOLO TÜRK VE "ÇELİK KANATLAR" GÖSTERİ YAPACAK
Burada devam edecek programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.
Bakanların konuşma yapması beklenen anma etkinliğinin sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak, Solo Türk ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yapacak.