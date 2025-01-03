Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun skandal Ferdi Tayfur sözleri tepki çekti! RTÜK'ten inceleme...
Tele 1'de yeni bir skandal daha patlak verdi. Dün (2 Ocak) vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğarken Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu, usta sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Özuğurlu açıklamasında 'Ağlak bir arabesk yapıyordu, sanatsal açıdan berbattı.' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu skandal sözler sonrası inceleme başlatıldığını duyurdu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu.
Milyonlarca vatandaş Tayfur'un yasını tuttuğu sırada Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun skandal sözleri tepki çekti.
"AĞLAK BİR ARABESK YAPIYORDU"
Ferdi Tayfur'un sanatsal açıdan berbat olduğunu savunan Özuğurlu, "Herkes övüyor Ferdi gitti falan diye... Devlet Bahçeli de Ferdi Tayfur'un şarkıları ile video klipleri çekiyordu ya. Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor ama sanatsal açıdan berbattı. Arabesk yapıyordu. Ağlak bir arabesk yapıyordu. Şimdi Ferdi Baba öldü... bu hale getirdiler. Müzikal açıdan baktığımızda berbattı." dedi.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu skandal sözler sonrası inceleme başlatıldığını belirterek, Ferdi Tayfur için " Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
"UZMAN RAPORU KISA SÜREDE RTÜK GÜNDEMİNE GELECEK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şajin, şunları kaydetti: "Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."
SİNAN AKÇIL'DAN TEPKİ: YAZIK
Özuğurlu'ya ünlü şarkıcı Sinan Akçıl tepki gösterdi.
Akçıl, yaptığı paylaşımda, "Bakın buraya bir zavallı insan anlayışı ve profili koyuyorum,
Ferdi Tayfur(öldü)
Devlet Bahçeli(neydi o)
Ferdi Tayfur(berbattı)
İnsanlar (aman gitti diye üzülüyor)
Şimdi bu amcamız hayat boyu mutsuzluktan beslenmeye,"ne özelliği ile bakıyorsa" millete yukarıdan bakmaya mahkum bir tip,işte bu yüzden bu anlayış sadece siyasal olarak değil onu tam bilemem (ama tahmin edebilirim),vicdanlarda da kaybetmeye mahkum.Kanalın Tele 1 ama senin notun 1 bile değil otur sıfır.Yazık."
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Adını babasının hayrana olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi. Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş, oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesi ile eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür. ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar.