Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun skandal Ferdi Tayfur sözleri tepki çekti! RTÜK’ten inceleme...

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan tepki (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SİNAN AKÇIL'DAN TEPKİ: YAZIK

Özuğurlu'ya ünlü şarkıcı Sinan Akçıl tepki gösterdi.

Akçıl, yaptığı paylaşımda, "Bakın buraya bir zavallı insan anlayışı ve profili koyuyorum,

Ferdi Tayfur(öldü)

Devlet Bahçeli(neydi o)

Ferdi Tayfur(berbattı)

İnsanlar (aman gitti diye üzülüyor)

Şimdi bu amcamız hayat boyu mutsuzluktan beslenmeye,"ne özelliği ile bakıyorsa" millete yukarıdan bakmaya mahkum bir tip,işte bu yüzden bu anlayış sadece siyasal olarak değil onu tam bilemem (ama tahmin edebilirim),vicdanlarda da kaybetmeye mahkum.Kanalın Tele 1 ama senin notun 1 bile değil otur sıfır.Yazık."

( AA)

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Adını babasının hayrana olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi. Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş, oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesi ile eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür. ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar.