Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

Her fırsatta ifade etiğim bir hususu bugün tekrar ifade etmek istiyorum. Bu topraklar onlarca asırdır ilmin hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak bize Allah'ın lütfudur. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Sizler derin bir tekamülün köklü bir birikimin temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserleriniz örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinizi yürekten teşekkür ediyorum.

Üstadın hatırasına sahip çıkarak bu ödül törenini tertip eden Star gazetesini ve Kültür Bakanlığımızı hassaten tebrik ediyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz yazarlarımı şairlerimizi fikir emekçilerimizi şimdiden tebrik ediyorum.