Başkan Erdoğan’dan yalnızlığa merhem: Kimsesiz değilsin, biz varız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Ziyaret sırasında, 93 yaşındaki Suzan Tosun ile Erdoğan arasında geçen sohbet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tosun'un "Kimsesizim" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kimsesiz değilsin, biz varız" cevabı dikkat çekti.

"HALKTAN GELDİ, HALKLA YAŞIYOR"

Suzan Tosun, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hiç kibir yapmadı. Ona hayranım," ifadelerini kullandı. Erdoğan'la sohbet ederken çok duygulandığını belirten Tosun, "Ağladım, güvendim, çok duygulandım" dedi.

Suzan Tosun- Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Tosun, Darülaceze'de yaşamaya başlamadan önce Samsun'da doğup büyüdüğünü ve genç yaşta ailesiyle İstanbul'a taşındığını söyledi. Yıllarca bir uluslararası firmanın muhasebe bölümünde çalışarak emekli olan Tosun, hiç evlenmediğini ve zamanla ailesini de kaybedince yalnız kaldığını ifade etti. Demans hastası olan Tosun, hazirandan bu yana Darülaceze'de yaşıyor.

Suzan Tosun

"REİSİCUMHURLA OTURMAK NE DEMEK?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla olan sıcak ilişkisine değinen Tosun, "Eski siyasiler kibirliydi, yanlarından geçemezdiniz. Şimdi ise kardeş gibi, anne-evlat gibi konuşuyor. Çok değerli bir insan," diye konuştu.

Suzan Tosun- Başkan Recep Tayyip Erdoğan

"KİMSESİZ DEĞİLSİNİZ, BİZ VARIZ!"

Ziyaretin ardından, Tosun'un eski komşuları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kendisine ulaşıp mutluluklarını dile getirdi. Erdoğan'ın mütevazı tavrını öven Tosun, "Kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi. Çok sevindim," dedi.

Suzan Tosun

Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında Darülaceze sakinleriyle bir araya gelmesi ve Tosun gibi pek çok kişinin kalbine dokunan anlar yaşanması, ziyaretin sıcak ve samimi atmosferini gözler önüne serdi.