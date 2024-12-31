CHP’li belediyelerde ‘kardeş kardeş’ ihale! Toplamda 9.3 milyar lira...

CHP’li belediyelerde ‘kardeş kardeş’ ihale (A HABER ARŞİV)

Aynı kişilere ait 2 şirketin CHP'li belediyelerden 9 milyar 301 milyon liralık ihale alması dudak uçuklattı. ÇEVLOG şirketi 2017'de Bakırköy Belediyesi çevre temizliği ihalesini 11 milyon 100 bin, Mersin Büyükşehir Belediyesi araç kiralama ihalesini 65 milyon 956 bin liraya, 2018'de Bakırköy Belediyesi araç kiralama ihalesini 27 milyon 153 bin, Karşıyaka Belediyesi araç kiralama ihalesini 32 milyon 853 bin, Çanakkale Belediyesi araç kiralama ihalesini 6 milyon 190 bin, Maltepe Belediyesi araç kiralama ihalesini 19 milyon 589 bin, çevre temizliği için araç kiralama ihalesini 4 milyon 899 bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş makinesi ve araç kiralama ihalesini ise 65 milyon liraya aldı.

CHP’li belediyelerde ‘kardeş kardeş’ ihale (A HABER ARŞİV)

İKİ YILDA 872 MİLYON KAZANDI



Sabah'ın haberine göre 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi ve araç kiralama ihalesini 17 milyon 191 bin liraya alan ÇEVLOG, 2022'de Çankaya Belediyesi'nden 2 yıllık yakıt hariç katı atık toplama araçları ve iş makinelerinin şoförsüz kiralanması ihalesini 153 milyon, Bakırköy Belediyesi'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalesini 122 milyon, Ataşehir Belediyesi araç kiralama ihalesini 9 milyon 750 bin, Karşıyaka Belediyesi'nin çöp toplama, taşıma ve çevre temizlik hizmetleri ihalesini 83 milyon 595 bin, Kadıköy Belediyesi'nin 2 aylık araç kiralama ihalesini 15 milyon 632 bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 214 günlük iş makinesi ve araç kiralama işini 3 milyon 826 bin liraya kazandı.

2022'de de Kadıköy Belediyesi'nin 24 aylık araç ve iş makinesi kiralama ihalesini 172 milyon 106 bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araç kiralama ihalesini 312 milyon liraya aldı.