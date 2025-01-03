03 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 17 ilde operasyon

DEAŞ'a 'Gürz' darbesi! 17 ilde operasyon

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 08:28
ABONE OL
DEAŞ’a ’Gürz’ darbesi! 17 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör