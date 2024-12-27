CHP içerisinde TÜLOV iddiası! Vekillik ve başkanlığın yolu oradan mı geçiyor?

Sabah'ın haberine göre CHP'li eski belediye başkanları ve örgüt yöneticileri; özellikle Ege'deki milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde bu vakıf üzerinden fahiş para alışverişi yapıldığını iddia etti. Bu süreçleri ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a en yakın isimlerden olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Özyurt'un sağladığı öne sürüldü.

CHP 'de vekil ve başkanları belirlemede Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın ( TÜLOV ) etkili olduğu iddia edildi. Başkanlık koltuğunda CHP'li eski vekillerden Nurettin Demir'in oturduğu vakfı perde arkasında yöneten ismin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olduğu belirtildi.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba, TÜLOV Vakfı açılış töreninde (Sabah)

KİLİT İSİM VELİ AĞBABA

CHP içerisinde önemli isimlerden olan Veli Ağbaba'nın da hemşehri ve yakınlarını belediye kadrolarına yerleştirmek için vakıf üzerinden mesai harcadığı da iddialar arasında yer aldı. Önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iddiaya göre TÜLOV oluşumunda etkili bir ismi olduğu için son yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterildi.

Aras'ın Veli Ağbaba ile yakın ilişkileri olduğu ve son olarak Ağbaba'nın hemşehrisi olan Ali Zağlı'yı genel sekreter yardımcılığına getirdiği ve kendisini mali hizmetlerin başı olarak görevlendirdiği öğrenildi. Zağlı, daha önce yine Ağbaba'nın devreye girmesiyle Marmaris Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapmış ve ilçede SİNPAŞ GYO'ya ait otel projesi için imar mevzuatına aykırı onlarca ruhsat düzenlenmesinde başrol oynayan isimlerden biri olarak gündeme gelmişti.

Marmaris'in yeni belediye başkanı Acar Ünlü, göreve gelir gelmez ilk iş olarak tartışmalı isim olan Ali Zağlı'yı görevden aldı. Veli Ağbaba'nın bir kez daha devreye girmesiyle Zağlı bu kez Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde, Ahmet Aras'ın yanında işe başladı.