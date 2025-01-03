Bahçeli’nin "radyo efebey"deki Ferdi Tayfur anıları: Bir parçamı alıp götürdü

Arabesk müziğin temsilcilerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında Antalya'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümünden sonra, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin makam odasında, yıllar önce isim babası olduğu "Radyo Efebey" kanalının ilk yayını sırasında yaşanan anlar tekrar gündeme geldi.

30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayına başlayan "Radyo Efebey", Bahçeli'nin ismi özel olarak anons edilerek açılmıştı. Yayının başlangıcında, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilmişti.

Bahçeli, bu özel yayını, Ferdi Tayfur'un şarkılarından üç parçayı ve Adana türküsünü dinlerken, 'hayırlı olsun' dilekleriyle kutlamıştı.

Bahçeli isim babası olduğu radyoda Ferdi Tayfur’u dinledi (A Haber arşiv)

Tayfur'un vefatının ardından, o anlar daha da anlam kazandı ve MHP liderinin, yıllar önce ismini verdiği radyo kanalında Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçirdiği o özel anlar, müzikseverler ve takipçileri için duygusal bir hal aldı.

Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un kaybına ilişkin yayımladığı taziye mesajı, usta sanatçıya duyduğu saygıyı ve sanat dünyasına olan katkılarını vurguladı.