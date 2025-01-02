Suriye’ye yeni dönemde TSK desteği: İhtiyaç doğrultusunda gerekli destek verilecek

2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1.579 terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 1.491 terörist olmak üzere toplam 3.070 terörist etkisiz hale getirildi. (AA)

HUDUTLARDA 97 BİN 356 KİŞİ ENGELLENDİ

Aktürk, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle korunduğunu kaydederek, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 16 şahıs ise engellenmiştir." ifadesini kullandı.

Hudutlarda, 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığını ve bunun verilere de yansıdığını vurgulayan Aktürk, "2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2025 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır." bilgisini paylaştı.

SURİYE KONUSUNDA TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:

"13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de mevcut durum ve gelişmeler, yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun, ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Aktürk, İsrail'in, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturduğunu, hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürdüğünü belirterek, "İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türk askeri Suriye'ye geçiş sürecinde destek verecek (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı faaliyetlerine ilişkin de bilgilendirmede bulunan Aktürk, "26 Aralık'ta Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul eden Sayın Bakanımız, 27 Aralık'ta komuta kademesiyle birlikte, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi dolayısıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunmuş, aynı gün Almanya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir." diye konuştu.

Aktürk, Bakan Güler'in ayrıca, 2024'ün son gününde beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak halkın ve Mehmetçiğin yeni yılını kutladığını hatırlattı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası görev, eğitim ile tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini aktaran Aktürk, "17-26 Aralık tarihlerinde Pakistan'da icra edilen Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

Aktürk, Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihlerinde Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını belirtti.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Aktürk, "Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 87 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri dahil 20 bin personel yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ise 9 Ocak'ta Aksaz'da icra edilecektir." dedi.

Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "NATO Kalite Güvence Kurumsal Akreditasyonu Denetlemesi" sonucunda, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2030 tarihlerini kapsayan koşulsuz ve 6 yıl geçerli NATO Kalite Güvence Kurumsal Akreditasyonunu almaya hak kazandığını bildirdi.

Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' anma etkinliği kapsamında Sarıkamış/Kars'ta 3 adet F-16'mız ile 5 Ocak'ta muharip uçak geçişi icra edilecektir. Bu vesileyle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Öte yandan, Ankara'da icra edilen 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu'nda şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. 2024 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığımız açısından çok başarılı bir yıl olmuştur. Uluslararası müsabakalarda 2023 yılında 10 kupa ve 18 madalya alan sporcularımız, 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya kazanmıştır."