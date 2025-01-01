İyi ki varsın Eren! Şehit Eren Bülbül doğum gününde anıldı
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken şehit düşen Eren Bülbül (15), doğum günü olan 1 Ocak'ta anıldı. Şehit olmadan önce sosyal medyada yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla hafızalara kazınan Eren, sosyal medyada binlerce mesajla 'İyi ki varsın Eren' sözleriyle anıldı.
Trabzons'da 7,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, paylaşımlarda bulunarak Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.
"İYİ Kİ VARSIN EREN"
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.
"BU MİLLET SENİ ASLA UNUTMAYACAK"
1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.