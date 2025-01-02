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Suriye’ye yeni dönemde TSK desteği! MSB: Muhataplarımızla görüşüyoruz

Suriye’ye yeni dönemde TSK desteği! MSB: Muhataplarımızla görüşüyoruz

Yavuz Topal
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Giriş: 02.01.2025 12:34
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki yeni yönetimle kurulacak askeri işbirliğine yönelik görüşmeler yapıldığını belitti. Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyleyen kaynaklar, “Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir” dedi. Suriye’de terörle mücadeleye de dikkat çeken kaynaklar, “DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye’nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlıyız” mesajını verdi.
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Suriye’ye yeni dönemde TSK desteği! MSB: Muhataplarımızla görüşüyoruz
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