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Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 21:22 Güncelleme: 27.12.2024 21:57
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Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam yola çıkarak yarından itibaren çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları AZAL'a ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak." dedi.

"TÜRKİYE OLARAK HER KOŞULDA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"
Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidiyor Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidiyor Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidiyor
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