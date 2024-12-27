Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" ziyareti! Okul talimatını verdi
Geçtiğimiz günlerde (25.12.2024) Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralanmıştı. Başkan Erdoğan, Balıkesir’in Pamukçu mevkinde meydana gelen servis kazası sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen çocukları ziyaret etti. Bir hasta öğrencinin Başkan Erdoğan'a 'iyileşince Ankara'ya gelmek istiyorum' dedi. Başkan Erdoğan ise 'Balıkesir milletvekilimiz sizi alıp gelecek' dedi. Ailelerin köye okul yapılması talebine karşı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu gösteren Başkan Erdoğan talimat verdiğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde (25.12.2024) Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkiinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi.
Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.
KÖYE OKUL TALİMATI
O yolda sürekli kazaların olduğunu belirten öğrencilerin ailelerini Başkan Erdoğan'dan Nergiz köyüne okul yapılmasını talep etti. Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu göstererek talimat verdiğini ifade etti. Ustaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, köyümüze okulu yapacağız." dedi. Erdoğan, kazanın gerçekleştiği yoldaki ışıklandırma ve olası tehlikelerin de kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.
"İYİLEŞİNCE ANKARA'YA GELMEK İSTİYORUM"
Görüntülerde bir hasta öğrencinin Başkan Erdoğan'a "iyileşince Ankara'ya gelmek istiyorum" dediği Başkan Erdoğan'ın ise "Balıkesir milletvekilimiz sizi alıp gelecek" ifadelerini kullandığı görüldü.