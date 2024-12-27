Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" ziyareti! Okul talimatını verdi

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)

Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

KÖYE OKUL TALİMATI

O yolda sürekli kazaların olduğunu belirten öğrencilerin ailelerini Başkan Erdoğan'dan Nergiz köyüne okul yapılmasını talep etti. Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu göstererek talimat verdiğini ifade etti. Ustaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, köyümüze okulu yapacağız." dedi. Erdoğan, kazanın gerçekleştiği yoldaki ışıklandırma ve olası tehlikelerin de kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.