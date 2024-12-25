25 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! Feci kazada 25 kişi kurtarıldı

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! Feci kazada 25 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 10:11 Güncelleme: 25.12.2024 11:40
ABONE OL
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Feci kazada 25 kişi kurtarıldı

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozni kentine seyreden yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü. Kazakistan Sağlık Bakanlığı 72 kişiyi taşıyan uçaktan sağ kurtulan 25 kişi olduğunu ancak bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu duyurdu. A Haber'e flaş açıklamalarda bulunan uzman isim Dr. Haluk Kul kazayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakü'den Grozni'ye gitmek üzere J2-8243 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren "Azerbaycan Hava Yolları"na ait "Embraer 190" tipi uçak, Aktau kentinin 3 kilometre yakınına acil iniş yaptı.

KAZAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

UÇAKTA 72 KİŞİ BULUNUYORDU! 25 YOLCU KURTARILDI

Düşen yolcu uçağında 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak durumlarının ağır olduğunu aktardı.

Düşen uçağın enkaz görüntüsü (Ajanslar)Düşen uçağın enkaz görüntüsü (Ajanslar)

SİS NEDENİYLE ROTA DEĞİŞTİ

Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi. Uçağın sis nedeniyle Grozni'den Dağıstan'a yönlendirildiği aktarıldı.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

Uçağın düştükten sonra alev aldığı anlar ( A Haber/Ekran görüntüsü)Uçağın düştükten sonra alev aldığı anlar ( A Haber/Ekran görüntüsü)

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI! GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merkezi kuruldu.

UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Feci kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan yolcunun görüntüsü (A Haber/Ekran alıntısı)Feci kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan yolcunun görüntüsü (A Haber/Ekran alıntısı)

Kul, "Standart uygulamada iki ayrı düzeyde acil durum bilgilendirmesi yapılır. Birinci düzeyde nispeten düşük riskte telsiz mesajı verilir. Yani çok büyük bir ihtimalle acil duruma gireceğim ön hazırlıkları yapın bilgisi. İkincisi de yine telsiz aracılığıyla mayday ifadesidir. Artık çok büyük uğraşılardayız neredeyse bizim için dua edin noktasına gelinen bir ifadedir.

UÇAK KAZASINDAN KURTULANLARIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

İlk gördüğüm şey şu uçak anladığım kadarıyla normalde yaklaşmakta anında burun yukarı olarak gelmesi lazım ama tam tersi uçak neredeyse bir askeri jet uçağında olduğu gibi hafif burun aşağı olarak gidiyor. Bir ihtimal daha var uçuş kumandalarına yönelik mekanik ya da elektronik kontrolünde tam becerilememesi ihtimali de söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANLARI

İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

"İniş takımlarıyla yapmaya çalışıyor. Açık olması nedeniyle araziye düşmesi durumunda bu iniş takımları dengesizliği daha da fazla sağlıyor. Piste ulaşmaya enerjisi yetmiyor. İki motoru birden kaybetmiş olabilir. Uçak Brezilya yapımı bölgesel jet olarak belirtilen uçaklardan. 90 kişi civarında kapasitesi var yaklaşık olarak. Uzunlukları 30-36 metre arasında."

KAZADAN CANLI KURTULANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Yaralıların uçaktan çıkma anları kameralara böyle yansıdı (Ajanslar)Yaralıların uçaktan çıkma anları kameralara böyle yansıdı (Ajanslar)

KAZAK BAKANLIĞINDAN GELEN SON AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Öncelikle kazadan sağ kurtulan 25 kişi var , bunlardan 22'si hastaneye kaldırıldı. Toplamda 150 personel, 45 acil müdahale ekibi, NGPS ve trafik polisi malzemeleri görevlendirildi. Açıklığa kavuşturuluyor" denildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre 37 Azerbaycan vatandaşı, 16 Rus, altı Kazakistan vatandaşı ve üç Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör