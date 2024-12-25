Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Feci kazada 25 kişi kurtarıldı

UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Feci kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan yolcunun görüntüsü (A Haber/Ekran alıntısı)

Kul, "Standart uygulamada iki ayrı düzeyde acil durum bilgilendirmesi yapılır. Birinci düzeyde nispeten düşük riskte telsiz mesajı verilir. Yani çok büyük bir ihtimalle acil duruma gireceğim ön hazırlıkları yapın bilgisi. İkincisi de yine telsiz aracılığıyla mayday ifadesidir. Artık çok büyük uğraşılardayız neredeyse bizim için dua edin noktasına gelinen bir ifadedir.

İlk gördüğüm şey şu uçak anladığım kadarıyla normalde yaklaşmakta anında burun yukarı olarak gelmesi lazım ama tam tersi uçak neredeyse bir askeri jet uçağında olduğu gibi hafif burun aşağı olarak gidiyor. Bir ihtimal daha var uçuş kumandalarına yönelik mekanik ya da elektronik kontrolünde tam becerilememesi ihtimali de söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

"İniş takımlarıyla yapmaya çalışıyor. Açık olması nedeniyle araziye düşmesi durumunda bu iniş takımları dengesizliği daha da fazla sağlıyor. Piste ulaşmaya enerjisi yetmiyor. İki motoru birden kaybetmiş olabilir. Uçak Brezilya yapımı bölgesel jet olarak belirtilen uçaklardan. 90 kişi civarında kapasitesi var yaklaşık olarak. Uzunlukları 30-36 metre arasında."

KAZADAN CANLI KURTULANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Yaralıların uçaktan çıkma anları kameralara böyle yansıdı (Ajanslar)

KAZAK BAKANLIĞINDAN GELEN SON AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Öncelikle kazadan sağ kurtulan 25 kişi var , bunlardan 22'si hastaneye kaldırıldı. Toplamda 150 personel, 45 acil müdahale ekibi, NGPS ve trafik polisi malzemeleri görevlendirildi. Açıklığa kavuşturuluyor" denildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre 37 Azerbaycan vatandaşı, 16 Rus, altı Kazakistan vatandaşı ve üç Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu.