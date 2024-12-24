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Fabrikadaki patlamada sabotaj şüphesi var mı? Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber’de açıkladı

Fabrikadaki patlamada sabotaj şüphesi var mı? Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 11:17
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir patlayıcı fabrikasında patlama yaşandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, "12 vatandaşımız vefat etmiş durumda. 4 tane vatandaşımız da yaralı. Yaralı olan vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikeleri söz konusu değil." dedi. Vali Ustaoğlu, "Herhangi bir sabotaj şüphesi yok. Büyük bir ihtimalle teknik bir nedenden dolayı bir patlamanın öngördüğünü tahmin ediyoruz. Detaylı incelemeden sonra kamuoyuyla da paylaşılır." ifadelerini kullandı.
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Fabrikadaki patlamada sabotaj şüphesi var mı? Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber’de açıkladı
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