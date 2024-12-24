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Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 11:23
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Aydın’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda, Roma dönemine ait 36 sikke ve kolye ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan C.G, Ö.E. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.

Ekipler, daha sonra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen B.S. ve Ö.S'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda, Roma dönemine ait 36 sikke ve kolye ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

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