Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Son toplantı salı veya çarşamba! Erdoğan liderlik edecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugüne kadar yaptığı iki toplantıdan sonuç çıkmazken, işçi tarafı 29.583 TL talep etti. Pazartesi günü toplanacak Kabine’de, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan işçi ve işveren taleplerini sunacak. Salı veya çarşamba günü Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak son toplantıyla yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2024 yılında net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücrete, Ocak ayında yapılacak zam oranı merakla bekleniyor.
Bugüne kadar 2 kez bir bir araya gelen komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.
İŞÇİ 29 BİN 583 TL İSTEDİ
Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 19 gün asgari ücret serüveni yaşadıklarını ve işveren ile hükümet kanadından bir rakam beklediklerini ifade etti. Atalay, müzakereleri Hak-İş ve DİSK'le koordineli olarak yürüttüklerini dile getirdi.
Atalay, işçilerin asgari ücrete zam talebini, Asgari Ücret Komisyonu üyelerinin kararlaştırıp imza altına aldıkları karar metnini koydukları zarfı açarak kamuoyuna duyurdu. Atalay, hem komisyon üyelerinin hem de Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun kararı olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah yapı istediklerini kaydetti. Atalay, bu oranlar doğrultusunda talep ettikleri asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Atalay, "Bu rakamı verirlerse orada oluruz, imza atarız. Vermezlerse orada olmayız" dedi.
İŞVERENİN SINIRI 23 BİN
Gelinen noktada kulislerde işveren kanadının asgari ücretin en fazla 23 bin olabileceğine ilişkin görüşe sahip olduğu, üzerine çıkılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bu noktada gözler hükümetin açıklayacağı rakama çevrildi.
ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI BEKLENMİYOR
Pazartesi günü toplanacak Kabine'nin ilk gündemi, 2025 asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren kesimlerinin taleplerini sunacak. Zam oranının enflasyonun altında kalmayacağı, ancak enflasyonu artırmayacak şekilde belirleneceği belirtiliyor.