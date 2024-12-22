Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Son toplantı salı veya çarşamba! Erdoğan liderlik edecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı (AA)

İŞÇİ 29 BİN 583 TL İSTEDİ



Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 19 gün asgari ücret serüveni yaşadıklarını ve işveren ile hükümet kanadından bir rakam beklediklerini ifade etti. Atalay, müzakereleri Hak-İş ve DİSK'le koordineli olarak yürüttüklerini dile getirdi.



Atalay, işçilerin asgari ücrete zam talebini, Asgari Ücret Komisyonu üyelerinin kararlaştırıp imza altına aldıkları karar metnini koydukları zarfı açarak kamuoyuna duyurdu. Atalay, hem komisyon üyelerinin hem de Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun kararı olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah yapı istediklerini kaydetti. Atalay, bu oranlar doğrultusunda talep ettikleri asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Atalay, "Bu rakamı verirlerse orada oluruz, imza atarız. Vermezlerse orada olmayız" dedi.