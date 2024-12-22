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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Son toplantı salı veya çarşamba! Erdoğan liderlik edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 06:39 Güncelleme: 22.12.2024 06:42
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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Son toplantı salı veya çarşamba! Erdoğan liderlik edecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugüne kadar yaptığı iki toplantıdan sonuç çıkmazken, işçi tarafı 29.583 TL talep etti. Pazartesi günü toplanacak Kabine’de, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan işçi ve işveren taleplerini sunacak. Salı veya çarşamba günü Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak son toplantıyla yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2024 yılında net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücrete, Ocak ayında yapılacak zam oranı merakla bekleniyor.

Bugüne kadar 2 kez bir bir araya gelen komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı (AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı (AA)

İŞÇİ 29 BİN 583 TL İSTEDİ

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 19 gün asgari ücret serüveni yaşadıklarını ve işveren ile hükümet kanadından bir rakam beklediklerini ifade etti. Atalay, müzakereleri Hak-İş ve DİSK'le koordineli olarak yürüttüklerini dile getirdi.

Atalay, işçilerin asgari ücrete zam talebini, Asgari Ücret Komisyonu üyelerinin kararlaştırıp imza altına aldıkları karar metnini koydukları zarfı açarak kamuoyuna duyurdu. Atalay, hem komisyon üyelerinin hem de Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun kararı olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah yapı istediklerini kaydetti. Atalay, bu oranlar doğrultusunda talep ettikleri asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Atalay, "Bu rakamı verirlerse orada oluruz, imza atarız. Vermezlerse orada olmayız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücretli işçilerin talebini duyurdu (AA)TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücretli işçilerin talebini duyurdu (AA)

İŞVERENİN SINIRI 23 BİN

Gelinen noktada kulislerde işveren kanadının asgari ücretin en fazla 23 bin olabileceğine ilişkin görüşe sahip olduğu, üzerine çıkılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bu noktada gözler hükümetin açıklayacağı rakama çevrildi.

ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI BEKLENMİYOR

Pazartesi günü toplanacak Kabine'nin ilk gündemi, 2025 asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren kesimlerinin taleplerini sunacak. Zam oranının enflasyonun altında kalmayacağı, ancak enflasyonu artırmayacak şekilde belirleneceği belirtiliyor.

Asgari ücrette son toplantı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak (AA)Asgari ücrette son toplantı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak (AA)

SON TOPLANTI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE

Tarafların salı veya çarşamba günü son kez bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılması ve yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması öngörülüyor.

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