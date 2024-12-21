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Asgari ücrette gözler 4. toplantıda! İşte zam senaryoları

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 11:51 Güncelleme: 21.12.2024 11:53
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Asgari ücrette gözler 4. toplantıda! İşte zam senaryoları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta 3. toplantıyı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantının ardından Türk-İş, asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Gözler şimdi yeni haftada yapılacak 4. toplantıya çevrildi. Asgari ücrette senaryolar ve beklentiler merak konusu. İşte detaylar…

Asgari ücret, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını etkiliyor. Üçüncü toplantının ardından Türk-İş, işçilerin minimum beklentisini 29 bin 583 lira olarak belirtti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Merak edilenleri A Haber muhabir İslim İstanbullu'nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.

ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! İŞTE ZAM SENARYOLARI

4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mali müşavir İsmet Çetinkaya, 4. toplantının bu hafta yapılacağını ancak kesin tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti. Toplantılar sürecinde işçi tarafı taleplerini açıklarken, işveren tarafından henüz net bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücrette son viraj! Gözler 4. toplantıya çevrildi (Ekran görüntüsü / A Haber)Asgari ücrette son viraj! Gözler 4. toplantıya çevrildi (Ekran görüntüsü / A Haber)

HÜKÜMET ENFLASYONU İŞARET EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona karşı çalışanların korunacağını belirtti. Ancak ekonomik istikrarın korunmasının da önemine dikkat çekildi.

ZAM SENARYOLARI NELER?

Yüzde 25 artış: 21.250 TL

Yüzde 30 artış: 22.100 TL

Yüzde 40 artış: 23.800 TL

Yüzde 50 artış: 25.500 TL

Türk-İş asgari ücret talevibi 29,583 TL olarak açıkladı! (Ekran görüntüsü / A Haber)Türk-İş asgari ücret talevibi 29,583 TL olarak açıkladı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

EKONOMİK VERİLERE GÖRE SENARYOLAR

2024 gerçekleşecek enflasyon (yüzde 44): 24.480 TL

2025 hedeflenen enflasyon (yüzde 21): 20.572 TL

Aritmetik ortalama (2024-2025): 22.527 TL

Mali müşavir Çetinkaya, yüzde 38'lik bir artışla asgari ücretin 23.500 TL seviyesinde açıklanabileceğini tahmin ediyor.

CUMHURBAŞKANINDAN İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın ilave artış yapabileceği de öngörülüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 80 kalemi etkileyecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)Asgari ücret zammı 80 kalemi etkileyecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESNAFLAR VE İŞVERENLER NASIL ETKİLENECEK?

Asgari ücret artışıyla birlikte; Bağ-Kur primi yüzde 38 artarsa, 8.200-8.300 TL olacak. Doğum ve askerlik borçlanmaları artacak. Vatandaşlara, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanmalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Asgari ücret zammı, çalışanları sevindirecek ancak işverenler ve esnaflar üzerinde maliyet baskısı oluşturacak. Dördüncü toplantının ardından belirlenecek rakam, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecek.

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