Asgari ücrette gözler 4. toplantıda! İşte zam senaryoları

Asgari ücret, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını etkiliyor. Üçüncü toplantının ardından Türk-İş, işçilerin minimum beklentisini 29 bin 583 lira olarak belirtti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Merak edilenleri A Haber muhabir İslim İstanbullu'nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.

4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mali müşavir İsmet Çetinkaya, 4. toplantının bu hafta yapılacağını ancak kesin tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti. Toplantılar sürecinde işçi tarafı taleplerini açıklarken, işveren tarafından henüz net bir rakam telaffuz edilmedi.