Asgari ücrette gözler 4. toplantıda! İşte zam senaryoları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta 3. toplantıyı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantının ardından Türk-İş, asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Gözler şimdi yeni haftada yapılacak 4. toplantıya çevrildi. Asgari ücrette senaryolar ve beklentiler merak konusu. İşte detaylar…
Asgari ücret, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını etkiliyor. Üçüncü toplantının ardından Türk-İş, işçilerin minimum beklentisini 29 bin 583 lira olarak belirtti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Merak edilenleri A Haber muhabir İslim İstanbullu'nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.
4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Mali müşavir İsmet Çetinkaya, 4. toplantının bu hafta yapılacağını ancak kesin tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti. Toplantılar sürecinde işçi tarafı taleplerini açıklarken, işveren tarafından henüz net bir rakam telaffuz edilmedi.
HÜKÜMET ENFLASYONU İŞARET EDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona karşı çalışanların korunacağını belirtti. Ancak ekonomik istikrarın korunmasının da önemine dikkat çekildi.
ZAM SENARYOLARI NELER?
Yüzde 25 artış: 21.250 TL
Yüzde 30 artış: 22.100 TL
Yüzde 40 artış: 23.800 TL
Yüzde 50 artış: 25.500 TL
EKONOMİK VERİLERE GÖRE SENARYOLAR
2024 gerçekleşecek enflasyon (yüzde 44): 24.480 TL
2025 hedeflenen enflasyon (yüzde 21): 20.572 TL
Aritmetik ortalama (2024-2025): 22.527 TL
Mali müşavir Çetinkaya, yüzde 38'lik bir artışla asgari ücretin 23.500 TL seviyesinde açıklanabileceğini tahmin ediyor.
CUMHURBAŞKANINDAN İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın ilave artış yapabileceği de öngörülüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
ESNAFLAR VE İŞVERENLER NASIL ETKİLENECEK?
Asgari ücret artışıyla birlikte; Bağ-Kur primi yüzde 38 artarsa, 8.200-8.300 TL olacak. Doğum ve askerlik borçlanmaları artacak. Vatandaşlara, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanmalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.
Asgari ücret zammı, çalışanları sevindirecek ancak işverenler ve esnaflar üzerinde maliyet baskısı oluşturacak. Dördüncü toplantının ardından belirlenecek rakam, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecek.
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