Asgari ücret zammında kritik eşik! Masadan ne çıkacak? Son kulis bilgileri A Haber’de

Asgari ücret zammı konusunda kritik süreç hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplanacak ve artık karar için geri sayıma geçildi. Başkan Erdoğan ve Bakan Şimşek'in açıklamaları, asgari ücretin 23-25 bin TL arasında şekillenebileceği sinyalini verirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı hedeflerini de paylaştı. Sokağın zam beklentisi ve komisyon masasında yaşananlar, A Haber'in Memleket Meselesi programında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından değerlendirildi. İşte asgari ücrette son gelişmeler ve merak edilen detaylar...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 74 ZAM İSTEDİ!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman: Belirlenecek asgari ücretin 2025 yılının tamamını kapsayacağını düşünüyorum. Bugün işçi sendikalarının bir rakamı ortaya çıktı. İş veren ve işçi sendikaları bugüne kadar bir rakam vermemişti. Yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istendi. 2024 yılının enflasyon rakamı ve 2025 ocak ayının enflasyon rakamı belirlensin ve yıl sonuna kadar işçi açısından bir emek kaybı olmasın istendi.

Resmi enflasyon rakamı ile direkt işçilik ücreti olarak yansıtılırsa geçmişten gelen alım günü korunmuş oluyor. Yeni dönem zammı anlamıyor gelmiyor.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

BAŞKAN ERDOĞAN İŞÇİNİN EMEK GÜCÜNÜ KORUYOR

2022'den 2023 yılına geçtiğimizde yani asgari ücretin 4 bin 253 TL'den 8 bin 500 TL'ye arttığı gördük. Yani yüzde 100 bir artış sağlandı. 2023'den 2024'e geçtiğimizde yüzde 100 artış gösterdi. Kısaca 2022'den 2023'e yüzde 100 arttı, 2023'den 2024'e de yüzde artış oldu ve enflasyon yüzde 67'ydi. Burada bariz bir şekilde enflasyonist ortamda emek gücünü korumak için sayın Cumhurbaşkanımızın hamlesi var. Enflasyonun yüzde 67 çıktığı yerde yüzde 100 zam yapmak işçiyi enfaslyondan ayırıp emeğin hakkının verilmesi demektir zaten.

Masada enflasyon var, vergi harç ve cezaları belirleyecek yeniden değerleme oranı var. Burada makul ücreti konuşabilmek esas. İşçi sendikaları temsil ettiği makam itibariyle en üstü talep eder.