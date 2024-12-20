Asgari ücret zammında kritik eşik! Masadan ne çıkacak? Son kulis bilgileri A Haber’de
Asgari ücret zammında gözler dördüncü toplantıdan çıkacak kararda. TÜRK-İŞ 2025 hedefini 29 bin 583 TL olarak açıkladı, masadaki zam beklentisi ise 23-25 bin TL arasında şekilleniyor. Sokağın beklentisi ve kulislerde konuşulan detaylar A Haber’de ele alındı. İşte masadaki tüm senaryolar…
Asgari ücret zammı konusunda kritik süreç hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplanacak ve artık karar için geri sayıma geçildi. Başkan Erdoğan ve Bakan Şimşek'in açıklamaları, asgari ücretin 23-25 bin TL arasında şekillenebileceği sinyalini verirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı hedeflerini de paylaştı. Sokağın zam beklentisi ve komisyon masasında yaşananlar, A Haber'in Memleket Meselesi programında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından değerlendirildi. İşte asgari ücrette son gelişmeler ve merak edilen detaylar...
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 74 ZAM İSTEDİ!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman: Belirlenecek asgari ücretin 2025 yılının tamamını kapsayacağını düşünüyorum. Bugün işçi sendikalarının bir rakamı ortaya çıktı. İş veren ve işçi sendikaları bugüne kadar bir rakam vermemişti. Yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istendi. 2024 yılının enflasyon rakamı ve 2025 ocak ayının enflasyon rakamı belirlensin ve yıl sonuna kadar işçi açısından bir emek kaybı olmasın istendi.
Resmi enflasyon rakamı ile direkt işçilik ücreti olarak yansıtılırsa geçmişten gelen alım günü korunmuş oluyor. Yeni dönem zammı anlamıyor gelmiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İŞÇİNİN EMEK GÜCÜNÜ KORUYOR
2022'den 2023 yılına geçtiğimizde yani asgari ücretin 4 bin 253 TL'den 8 bin 500 TL'ye arttığı gördük. Yani yüzde 100 bir artış sağlandı. 2023'den 2024'e geçtiğimizde yüzde 100 artış gösterdi. Kısaca 2022'den 2023'e yüzde 100 arttı, 2023'den 2024'e de yüzde artış oldu ve enflasyon yüzde 67'ydi. Burada bariz bir şekilde enflasyonist ortamda emek gücünü korumak için sayın Cumhurbaşkanımızın hamlesi var. Enflasyonun yüzde 67 çıktığı yerde yüzde 100 zam yapmak işçiyi enfaslyondan ayırıp emeğin hakkının verilmesi demektir zaten.
Masada enflasyon var, vergi harç ve cezaları belirleyecek yeniden değerleme oranı var. Burada makul ücreti konuşabilmek esas. İşçi sendikaları temsil ettiği makam itibariyle en üstü talep eder.
BİR İŞÇİNİN MAALİYETİ 50 BİN TL'YE TAKABÜL EDİYOR
TÜRK-İŞ'in bugün talep ettiği 29.583 TL net ücret olursa bunun 'brüt'ü ne olur? işveren maliyeti ne olur?' diye hesapladık.
İşçinin günlüğü 986 TL'ye tekabül ediyor. 29.583'ün üstüne işçinin sigorta primi %15 o zaman da brüt ücret 34.800 TL oluyor. İşverenin yüzde 17,5 ödediği sigorta primi var 40.990 TL'ye tekabül ediyor. Bunun üzerine yemek ve servis ücretini koyduğumuz zaman bir işçinin maliyeti 50 bin TL oluyor. Eğer işçi maliyeti 50 bin TL olursa hayatımızda ne tür zamlarla karşı karşıya kalırız? Hangi iş veren buna dayanabilir? İşçi bu rakamla pek ilgilenmiyor "beni 30 gün idare etsin, kimseye mağdur etmesin" diyor.
MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?
Beklenen enflasyon yüzde 40 (22 bin 802 TL) veya 45 (24 bin 653 TL) aralığında, alım gücünün de korunması adına bu aralığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun altında bir rakam olmayacak.