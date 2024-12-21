Fırtına'da ayrılık resmen açıklandı! Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi
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Süper Lig devi Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, Mislav Orsic ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Mislav Oršić ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Bu sezon 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 asistlik performans sergiledi. Orsic, 2023-24 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.