Fırtına’da ayrılık resmen açıklandı! Mislav Orsic’in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Mislav Oršić ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması (X)

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Bu sezon 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 asistlik performans sergiledi. Orsic, 2023-24 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.