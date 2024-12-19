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Asgari ücrette ilk rakam geldi! İşveren tarafının talebi ne?

Asgari ücrette ilk rakam geldi! İşveren tarafının talebi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 16:38
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, işçi tarafının taleplerini açıkladı. Atalay, “Talebimiz 29 bin 583 TL” ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem,  "Yüzde 35-40 aralığında bir rakam çıkıyor. Rakam olarak söylersek 23 bin TL ile 24 bin TL arasında bir net rakam işveren tarafından dillendiriliyor. 6 bin TL’lik arada fark var. Bu fark kapanır mı veya orta bir noktada buluşulur mu onu zaman gösterecek." dedi. Erdem, "23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakama tekabül eder diye bir beklentim vardı. Öyle gözüküyor ki biraz işçi yaklaşacak biraz da işveren yaklaşıp 25 bin TL gibi 25 bin TL’nin biraz üstünde gibi bir rakamda bir orta nokta bulunabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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