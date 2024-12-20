Kilometrelerce uzunlukta terör tünelini A Haber görüntüledi! Teröristler Suriye’nin altını nasıl oydu?

A Haber, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kirli planlarını bir kez daha deşifre etti. Tel Rıfat'tan Halep'e kadar uzanan ve örgütün en büyük tünellerinden biri olan bu devasa yapı, Suriye Millî Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında ortaya çıkarıldı. A Haber ekibinin özel çekimleriyle görüntülenen tünel, terör örgütünün bölgedeki stratejik faaliyetlerini ve Türkiye'ye karşı yürüttüğü tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahada gerçekleştirilen bu önemli keşif, A Haber'in cesur haberciliğiyle ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Tünelin uzunluğu ve inşa amacı, örgütün terör faaliyetlerine yönelik yeni bir dönemin habercisi olarak dikkat çekerken, A Haber, bölgedeki en kritik gelişmeleri izleyicilerine anbean aktarmaya devam ediyor. Bu özel görüntüler, terörle mücadelede Türkiye'nin kararlı duruşunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İşte o görüntüler...

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural: Suriye'de özellikle Fırat'ın batı kısmında oluşan terör yapılanmaları Suriye Milli Ordusu tarafından püskürtmüştü. Fırat'ın batı tarafından terör yapılanmasına izin verilmiyordu. O terör yapılanmalarının en önemli kısımlarından birisi olan Tel Rıfat bölgesindeki Minnak Havalimanındayız. O havalimanının iç kısmında bulunan PKK/YPG'nin oluşturduğu tünelleri görüntüleyeceğiz.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Bu tünelin en önemli noktası Tel Rıfat ve Azez noktalarına ulaşıyor olabilmektir. Bu sayede teröristler her noktaya erişim sağlayabiliyorlar. Bütün tünellere o hain pusuları planlayabilmek adına yaptılar. Bir insanın ancak eğilerek sağabileceği tünellerden geçiyoruz şu anda. Bu karanlığın içerisinde izlerini kaybettibilmek adına çabalıyorlar ve mühimmatlar da buradan taşıyorlardı.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Teröristler tünellerde yollarını şaşırmamak adına sağ tarafın Tel Rıfat sol tarafında Münbiç'e doğru ilerlediğini gösteren yazılar yazmış. Bu karanlık çukur kendilerine yuva haline getirmişler.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Çeşitli odalar var ve her odada farklı bir yapı söz konusu bazılarında barınıyorlar bazıalrında ameliyat yapıyorlar bazıları da tekrardan yukarı çıkabilmleleri adına asansörler ve merdiverler bulunuyor.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Bu tünellere Afrin' çok yakın bir noktada ve Zeytin Dalı Harekatı için çok önemli bir nokta. Bu nokta PKK/YPG'lilerin asla vazgeçmeyeceği bir bölge buraası. Kendilerinin rahatlarını düşündükleri için bir özenle hamam dahi yapmışlar.

Gazeteci Yusuf Alabarda: Afrin'de benzerlerini gördüğümüz tünellerden biriydi bu. Son derece sert ve kayalık bir araziye yapılmış tahkimat gerektirecek çok az bir durum söz konusu değil. İş makinaları vasıtasıyla kazılarak Tel Rıfat'Tan Münbiç'e oradan da Zeytin Dalı Harekat bölgesi olan Azez'e kadar uzanan son derece korunaklı tünellerden bir tanesi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Barış Pınarı Harekatı devam ederken sınırdan 30 km uzaklıkta hiçbir teröristin bulunmayacağına dair garanti verdiler. Fakat hak verilmez alınır misali bu hakkı kendi askeriz ve kendi bileğiniz ile almadığınız sürece büyük devletler tarafından verilmiş sözlerin hiçbir anlamı yok. Çünkü bu görüntüler çok açık bir şekilde gösteriyor ki PKK/YPG terör örgütü sınırlarımız boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve vatandaşlarına her türlü saldırıyı yapmak için fırsat kolluyor. Bu tünellerde onun kanıtıdır.