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SMO güçleri tünellerde terörist avına çıkıyor! İşte o görüntüler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 12:33 Güncelleme: 20.12.2024 12:49
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SMO güçleri tünellerde terörist avına çıkıyor! İşte o görüntüler

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin arından ülkede temizlikler devam ediyor. Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri Münbiç'in altında tüneller kazdığı belirlenen PKK'lı teröristleri yakalamak için harekete geçti.

Münbiç'in terörden kurtarılmasının ardından PKK/YPG'nin şehrin her tarafını köstebek yuvasına çevirdiği ortaya çıktı. Kent merkezine yüzlerce tünel kazan teröristlerin kırsal bölgelerde tünel kazdığı belirlendi.

Kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin birçoğunun nereye kadar gittiği bilinmiyor.

Bazı tünellerde halen teröristlerin olduğunun belirlenmesi üzerine önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, tünellere girip PKK/YPG'li teröristleri arıyor.

Tünellerde yapılan aramalarda bazı teröristler teslim olurken bazılarının ise teslim olmamak için direndikleri ve SMO güçlerine ateş açarak karşılık verdikleri öğrenildi.

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