TSK'ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses'e ev hapsi kararı
Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses dün (20 Aralık) gözaltına alınmıştı. Gürses, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Türk askerine terör iftirasında bulunan Özlem Gürses’e ev hapsi cezası ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne skandal iftira atmıştı.
Gürses TSK hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler sarfetmişti.
BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türk Silahlı Kuvvetlerini terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği değerlendirilen Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses dün (20 Aralık) gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN ÖZLEM GÜRSES ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
GÜRSES'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm." ifadesini kullandı.
Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.
Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.
Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti: "Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."
EV HAPSİ VERİLDİ
Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi. Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi. Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Analizi: Ayak şekline göre hangi liderlik tarzına sahipsiniz?
- Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?
- Kuru fasulye pişirmenin sırrı! Bu yöntem ile fasulyeler dağılmıyor, gaz sorunu olmuyor
- Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor
- Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!
- Doğuştan sezgileri güçlü burçlar: İç sesine güveniyorlar
- Ruhsal gelişimin anahtarı: Her çocuğun bilmesi gereken 6 manevi alışkanlık
- AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar
- En uzun gecede akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Benzin ve motorin fiyatları
- Kahvaltıda gizli tehlike: Bu gıdalar erken ölüm riskini artırıyor!
- D vitamini eksikliği nedir: Sağlığınızı nasıl etkiler? D vitamini eksikliğini önlemenin yolları
- Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında 2025 yılı için memur alımı yapılacak